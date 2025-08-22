B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Alex Velea, schimbare majoră în carieră. În ce serial va juca și ce rol surpriză va interpreta: “Sunt foarte fericit!”

Alex Velea, schimbare majoră în carieră. În ce serial va juca și ce rol surpriză va interpreta: “Sunt foarte fericit!”

Ana Maria
22 aug. 2025, 20:34
Alex Velea, schimbare majoră în carieră. În ce serial va juca și ce rol surpriză va interpreta: “Sunt foarte fericit!”
Foto: Facebook/ Alex Velea.

Alex Velea “se reprofilează”. Mai exact, urmează să fie actor într-un serial la Pro TV. Velea a schimbat emoțiile concertelor, cu „adrenalina” de pe platourile de filmare și va apărea în serialul TĂTUȚU.

Celebrul artist a semnat cu Pro TV și face parte din distribuția sezonului 2 al serialului TĂTUȚU. Velea a declarat că e super încântat că va face parte din noul sezon, mai ales că e și fan al acestui serial.

Ce rol va interpreta Alex Velea

Rolul pe care îl va juca Alex Velea va fi de membru al unei echipe de polițiști.

În sezonul doi din TĂTUȚU, comisarul Costoiu și echipa sa de polițiști luptă în continuare pentru combaterea criminalității din Bucureștiul acaparat de grupări infracționale. Astfel că în echipa de polițiști vin doi noi membri, iar unul dintre ei este Doru, personajul pe care îl va interpreta Alex Velea, potrivit Cancan.

Ce a spus Alex Velea despre rolul său din serialul TĂTUȚU

Personajul lui Velea, Doru, este un polițist cu o abordare neconvențională asupra aplicării legii, iar fanii cu siguranță vor fi impresionați de rolul său.

„Sunt foarte fericit că fac parte din acest proiect. Sunt fan al acestui gen de seriale, pline de acțiune în care binele se luptă cu răul, găștile de cartier (clanuri sau diverse brigăzi de borfași) încearcă să obțină supremația, în timp ce forțele legii fac eforturi pentru a menține liniștea pe străzile orașului. Rolul meu este dinamic, imprevizibil și presărat cu un umor pe care cei de acasă sunt sigur că o să-l admire.

Doru este un polițist trecut de prima tinerețe, dar care nu se teme să se aventureze în mijlocul acțiunii, având o abordare unică, total diferită de ceilalți colegi. Doru e un tip direct, nu dă prea multe explicații și o să îi cucerească pe telespectatori prin temperament”, a mărturisit Alex Velea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Oana Roman, reacție nervoasă după ce internauții i-au făcut un reproș legat de cum își crește fiica: „Efectiv m-ați înnebunit. Sunteți, practic, foarte limitați”
Monden
Oana Roman, reacție nervoasă după ce internauții i-au făcut un reproș legat de cum își crește fiica: „Efectiv m-ați înnebunit. Sunteți, practic, foarte limitați”
Andreea Marin face dezvăluiri emoționante la întoarcerea din America, acolo unde fiica ei a rămas să studieze: „E un detaliu secret”
Monden
Andreea Marin face dezvăluiri emoționante la întoarcerea din America, acolo unde fiica ei a rămas să studieze: „E un detaliu secret”
Ce a pățit Ianis Hagi după ce soția sa, Elena, a născut. Nici nu plecase bine de la spital că s-a și întâmplat
Monden
Ce a pățit Ianis Hagi după ce soția sa, Elena, a născut. Nici nu plecase bine de la spital că s-a și întâmplat
Meghan Markle, acuzată că are o fiică secretă, iar Prințul Harry ar vrea să divorțeze! Cine este bărbatul cu care ar avea încă un copil
Monden
Meghan Markle, acuzată că are o fiică secretă, iar Prințul Harry ar vrea să divorțeze! Cine este bărbatul cu care ar avea încă un copil
Otniela Sandu pune cărțile pe masă. Cine este, de fapt, bărbatul cu care a fost surprinsă în Franța
Monden
Otniela Sandu pune cărțile pe masă. Cine este, de fapt, bărbatul cu care a fost surprinsă în Franța
Ispita de la Insula Iubirii, care a încălcat grav contractul cu Antena 1. Ce secret a dezvăluit, chiar înainte să se termine sezonul 9
Monden
Ispita de la Insula Iubirii, care a încălcat grav contractul cu Antena 1. Ce secret a dezvăluit, chiar înainte să se termine sezonul 9
Laura Cosoi, impresionată de o fană pe care a întâlnit-o în Bali. Ce a povestit vedeta
Monden
Laura Cosoi, impresionată de o fană pe care a întâlnit-o în Bali. Ce a povestit vedeta
Larisa Udilă, din sala de nașteri, direct la medicul estetician. Ce îmbunătățiri vrea să își facă influencerița
Monden
Larisa Udilă, din sala de nașteri, direct la medicul estetician. Ce îmbunătățiri vrea să își facă influencerița
Florian Rus a devenit tată. Ce mesaj a avut cunoscutul artist pentru bebeluș
Monden
Florian Rus a devenit tată. Ce mesaj a avut cunoscutul artist pentru bebeluș
Monica Bîrlădeanu: „Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul”. Locul exotic care a cucerit-o
Monden
Monica Bîrlădeanu: „Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul”. Locul exotic care a cucerit-o
Ultima oră
21:35 - Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
21:31 - Oana Roman, reacție nervoasă după ce internauții i-au făcut un reproș legat de cum își crește fiica: „Efectiv m-ați înnebunit. Sunteți, practic, foarte limitați”
21:26 - Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
20:56 - Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți
20:54 - Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
20:52 - Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei
20:50 - Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei
20:48 - Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin în SUA, la Cupa Mondială de la anul: „Pentru cineva care mă respectă foarte mult. Am să-i trimit și lui un bilet. Frumoasă poză am făcut cu el, săptămâna trecută” (VIDEO)
20:23 - Bolojan: „În ce privește programul ‘Anghel Saligny’, capacitatea de a aloca fonduri suplimentare importante anul acesta și anul viitor e redusă”. Ce soluții s-au găsit pentru aceste investiții și cele prin PNRR
20:19 - Andreea Marin face dezvăluiri emoționante la întoarcerea din America, acolo unde fiica ei a rămas să studieze: „E un detaliu secret”