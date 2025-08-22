Alex Velea, schimbare majoră în carieră. În ce serial va juca și ce rol surpriză va interpreta: “Sunt foarte fericit!”

“se reprofilează”. Mai exact, urmează să fie actor într-un serial la . Velea a schimbat emoțiile concertelor, cu „adrenalina” de pe platourile de filmare și va apărea în serialul TĂTUȚU.

Celebrul artist a semnat cu Pro TV și face parte din distribuția sezonului 2 al serialului TĂTUȚU. Velea a declarat că e super încântat că va face parte din noul sezon, mai ales că e și fan al acestui serial.

Ce rol va interpreta Alex Velea

Rolul pe care îl va juca Alex Velea va fi de membru al unei echipe de polițiști.

În sezonul doi din TĂTUȚU, comisarul Costoiu și echipa sa de polițiști luptă în continuare pentru combaterea criminalității din Bucureștiul acaparat de grupări infracționale. Astfel că în echipa de polițiști vin doi noi membri, iar unul dintre ei este Doru, personajul pe care îl va interpreta Alex Velea, potrivit .

Ce a spus Alex Velea despre rolul său din serialul TĂTUȚU

Personajul lui Velea, Doru, este un polițist cu o abordare neconvențională asupra aplicării legii, iar fanii cu siguranță vor fi impresionați de rolul său.

„Sunt foarte fericit că fac parte din acest proiect. Sunt fan al acestui gen de seriale, pline de acțiune în care binele se luptă cu răul, găștile de cartier (clanuri sau diverse brigăzi de borfași) încearcă să obțină supremația, în timp ce forțele legii fac eforturi pentru a menține liniștea pe străzile orașului. Rolul meu este dinamic, imprevizibil și presărat cu un umor pe care cei de acasă sunt sigur că o să-l admire.

Doru este un polițist trecut de prima tinerețe, dar care nu se teme să se aventureze în mijlocul acțiunii, având o abordare unică, total diferită de ceilalți colegi. Doru e un tip direct, nu dă prea multe explicații și o să îi cucerească pe telespectatori prin temperament”, a mărturisit Alex Velea.