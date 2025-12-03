Alexandra Stan a mărturisit că, pe lângă cu fostul ei manager, s-a mai găsit în situația de a fi victimă a abuzului. Un fost iubit a lovit-o și a dat-o afară din casă. Artista a mai afirmat că a avut nevoie de multe ședințe de terapie post-traumatică în care „am lucrat mult la mine, la ‘cheițele’ mele interioare”.

Alexandra Stan, agresată de un fost iubit

„Eu cred că s-a întâmplat de mai multe ori din punct de vedere psihologic și emoțional (n.r. să treacă prin abuzuri). Dar am ajuns în punctul să se întâmple și fizic, asta pe mine m-a frapat.

Când s-a terminat relația aceasta dintre mine și el, eu am plecat. M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme. Nu o să spun niciodată despre cine este vorba, nu am postat nimic, nu se știe despre cine e vorba, nici prietenii mei nu știu’, a susținut Alexandra Stan, la ZUnivers Podcasts, potrivit

Ce a descoperit Alexandra Stan în ședințele de terapie

Într-un alt interviu, artista a povestit ce a învățat în ședințele cu psihologul ce au urmat acestor abuzuri.

„Am învățat să-mi satisfac singură nevoile, să nu mai depind de un bărbat care să mă motiveze sau să-mi ofere validare. Am lucrat mult la mine, la „cheițele” mele interioare, și am descoperit că pot să-mi ofer singură majoritatea lucrurilor de care am nevoie: echilibru, afecțiune, stabilitate.

După acel episod de violență am urmat terapie post-traumatică. Cred că este esențial să ceri ajutor și îi încurajez pe toți să o facă. Eu am descoperit că aveam un profil de victimă, victima caută agresor. Apoi am realizat că multe dintre reacțiile mele veneau dintr-o rană veche, din absența tatălui meu, care era plecat mereu pe vapor. Nu pentru că nu am fost iubită, ci pentru că lipsea acea prezență masculină stabilă în viața mea”, a afirmat Alexandra Stan.

Cântăreața le-a îndemnat apoi pe femei să caute ajutor specializat și să lucreze la stima de sine.