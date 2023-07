Cum reușește Alexandra Stan să scape de kilogramele acumulate în vacanțe: „Nu îndemn pe nimeni să facă asta”

Cu toate că Alexandra Stan și-a exprimat de mai multe ori pasiunea pentru mâncare și a recunoscut că nu este adeptă a dietelor, aspectul fizic al artistei este demn de invidiat. Recent, după o vacanță bine meritată, cântăreața s-a întors cu câteva kilograme în plus și a dezvăluit metodele prin care reușește să scape de ele.

Alexandra Stan ține o dietă drastică

Alexandra Stan este recunoscută ca una dintre cele mai populare cântărețe din România, fiind admirată și pentru silueta ei atrăgătoare. Deși artista a declarat în repetate rânduri că nu este o susținătoare a dietelor și antrenamentelor intense în sălile de fitness, ea își păstrează totuși câteva secrete pentru a se menține în formă.

Recent, în care s-a bucurat de diverse delicii culinare, iar acum a ales o soluție mai drastică pentru a scăpa de kilogramele acumulate. Această abordare este adesea adoptată și înainte de filmarea unui videoclip, chiar dacă este conștientă că poate avea efecte negative asupra sănătății.

„Când am fost în Canare chiar am mâncat mult și mă îngrășasem așa la mâini, la picioare. De când am revenit în țară am avut vreo două zile în care am mâncat super puțin, adică aseară am mâncat o salată, doar o salată, iar astăzi nu am mâncat nimic. Nu mai fac rău când îmi este foame. M-am obișnuit. Eu pot să mă motivez. Dacă știu că am treabă, am de filmat sau ceva, vreo 3-4 zile nu mănânc. Țin fasting și mănânc foarte puțin.

Nu este sănătos, nu îndemn pe nimeni să facă asta, dar ca să dau surplusul ăla, supun corpul la un stres mai mare și apoi treptat încep și introduc așa o masă, două. Dar tot țin fasting, adică fastingul este lege la mine. Lege”, a spus artista, potrivit .

Când pleacă în vacanță, artista își lasă „copilul”, la un hotel de animale

, atunci când pleacă în vacanță, Miau, „copilul” ei, stă la un hotel pentru animale, proprietatea uneia dintre prietenele sale. Chiar dacă vedeta și-ar fi dorit să adopte mai multe animale, înțelege că aceasta implică o responsabilitate majoră și că animalele nu se adaptează atât de ușor.

„Am venit obosită din vacanță, dar m-am dus acasă, am stat frumos la mine în apartamentul meu. Acolo mă relaxez eu cel mai mult. Acolo mă așteaptă și pisica mea, Miau. E ca și copilul meu. Când plec câteva zile, dacă plec o săptămână, o las la un hotel. Am două prietene aici în București care au un hotel de animale și sunt vecine cu mine așa că o duc frumos la ele. Dar când plec o zi, două, o las acasă că nu face nimic. O las în apartament. Mi-a fost greu să mă opresc din a mai adopta, dar am fost cumva obligată să fac asta pentru că mi-am dat seama că un animal este o responsabilitate și nu ai ce să faci. Adică trebuie să ai foarte mare grijă de un animal. Tu zici că adopți și că este ok dacă sunt mai mulți. Dar nu este chiar așa. Ele suferă, nu se adaptează așa repede cu oricine, au personalitate, nu mănâncă orice. E greu. Așa că am zis că mai bine unul și bun”, a adăugat aceasta.