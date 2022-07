Alexandra Stan, la brațul unui nou bărbat. Cine este noul iubit al artistei

Alexandra Stan este o artistă apreciată atât în România, cât și peste hotare. Acum un, ea a trecut prin procesul de divorț, la scurt timp după căsătoria cu Emanuel Necatu. Recent, frumoasa blondină s-a afișat în compania unui bărbat misterios, scrie

Acum, la circa un an de când a decis să rupă mariajul de primul ei soț, cântăreața s-a afișat pe rețelele de socializare alături de un tânăr. Momentan, Alexandra Stan nu a confirmat și nici nu a infirmat că este într-o relație.

Artista aproape a semnat contractul cu un site pentru adulți

în cadrul unui podcast, că în pandemie a avut mai multe idei despre faptul cum să câștige bani. Restricțiile și anularea concertelor au determinat-o să fie la un pas de semnarea unui contract cu platforma OnlyFans, un site unde utilizatorii plătesc pentru a vedea continut destinat adulților.

„Și, ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un ‘deal’ (trad. înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»…

Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan.

Alexadra Stan, mărturisiri despre divorț

Căsnicia doar trei luni. Artista și-a dorit o familie alături de Emanuel Necatu, dar nu le-a reușit.

„Personal sunt ok. M-am despărțit de băiatul ăsta, am rămas în relații ok, ne respectăm, adică nu a fost cu ceartă, pur și simplu ne-am dat seama că ne-am căsătorit ca să ce?

Ne-am căsătorit ca să facem copii, să facem familie, dar de fapt, nici nu ne potriveam, aveam păreri diferite despre viață în general. Ne-am căsătorit că ne-a luat flama. Eu eram disperată, venisem din junglă”, a declarat Alexandra Stan.