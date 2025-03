Alexandra Ungureanu a plătit un preț greu pentru look-ul dorit! Ce riscuri a trebuit să suporte

Alexandra Ungureanu a povestit recent o întâmplare nefericită la care a fost martoră acum ceva timp. a decis să apeleze la o procedură estetică, una dintre cele care sunt din ce în ce mai populare în rândul femeilor, însă lucrurile nu au mers așa cum își imagina. Rezultatele nu au fost cele dorite, iar în urma intervenției, a rămas cu anumite sechele care i-au afectat în mod neplăcut aspectul fizic, relatează .

În ceea ce privește stilul său, Alexandra Ungureanu este o persoană pasionată de modă, motiv pentru care a ales să participe și la emisiunea „Bravo, ai stil”. De-a lungul timpului, artista a experimentat mai multe schimbări de look, unele dintre ele fiind extrem de îndrăznețe și spectaculoase. Totuși, unele dintre aceste transformări au venit cu un preț, atât pe plan personal, cât și profesional, având în vedere costurile și efectele acestora.

Ce a pățit Alexandra Ungureanu

Alexandra Ungureanu a purtat o perioadă îndelungată extensii de păr. La un moment dat, concurenta de la „Te cunosc de undeva” a decis să își vopsească rădăcinile într-o nuanță de albastru, însă această procedură de înfrumusețare i-a adus consecințe neplăcute.

Artista a mărturisit că decolorarea a fost atât de intensă încât i-a provocat amețeli. Mai mult, cântăreața a rămas cu efecte secundare, iar scalpul său a devenit mult mai sensibil. Chiar dacă au trecut câțiva ani de atunci, problema nu a dispărut complet.

„Purtam eu culori foarte, foarte puternice și, pentru a le obține, trebuia decolorat. Mă făcusem albastru la rădăcină, la salon. Am decolorat atât de puternic, încât mă lua amețeala de la usturime.

De atunci am rămas cu sensibilitatea scalpului, se deshuamează când mă vopsesc, este un fel de dermatită. De atunci, scalpul meu se usucă foarte tare, chiar dacă au trecut niște ani”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru Spynews.ro.

Alexandra Ungureanu a admis că a trecut prin sacrificii considerabile pentru a obține aspectul dorit. În acel moment, a fost dispusă să suporte efectele procedurilor, dar se bucură că nu a avut consecințe mai grave, având în vedere că ar fi putut chiar să rămână fără păr.

„Am stat cam mult, iar concentrația era destul de mare. Nu am cerut să fiu spălată; dacă știam că asta am de făcut, am stat cuminte acolo. Acum, dând timpul înapoi, mă bucur că nu am rămas fără păr, pentru că se putea întâmpla”, a mai spus artista.