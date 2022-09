Alexia Eram, cea mai frumoasă surpriză de care a avut parte de ziua sa de naștere: „Cred că aceasta a fost cea mai emoționantă”

Pe data de 31 august i și cu această ocazie a organizat o petrecere de pomină. A fost cu adevărat o zi însemnată, tânără a fost „bombardă” cu mesaje de „La mulți ani” și cadouri. Printre toate darurile a fost însă unul care a emoționată cel mai mult.

Alexia Eram a împlinit recent frumoasa vârstă de 22 de ani și a organizat o petrecere excelentă cu tematică mexicană. Cea mai frumoasă surpriză a venit, evident, din partea iubitului, Mario Fresh. Cei doi sunt împreună de 6 ani, dar artistul nu se oprește din a uimi și surprinde în cele mai plăcute moduri pe partenera lui de viață. Ce surpriză i-a făcut acesta.

Care a fost cel mai frumos cadou pentru Alexia Eram, de ziua ei

Relația cu Mario Fresh este una frumoasă. Cei doi se iubesc la fel de mult ca și acum 6 ani. Artist fiind, de ziua ei, Mario Fresh i-a făcut Alexiei o surpriză muzicală care a emoționat-o teribil. Aceasta a mărturisit că a fost cea mai frumoasă și cea mai emoționantă surpriză de care a avut parte la ziua ei, dar i-au plăcut și restul cadourilor primite de la prieteni și familie.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

„Normal că surpriza iubitului meu. Mi-a făcut o surpriză în timpul petrecerii și a avut un mini-concert. Cred că aceasta a fost cea mai emoționantă surpriză pe care am avut-o și apoi, evident, cadourile de la toți prietenii, familia și așa mai departe”, a declarat Alexia Eram pentru

De ce Alexia Eram nu își dorește o carieră muzicală

Tânăra nu consider o carieră muzicală potrivită ei și nu pentru că nu o atrage, dar lasă această meserie pentru cei ce se pricep cu adevărat.

„Nu, nu cred că este cazul. Adică, am ureche muzicală, cred că aș putea să învăț să cânt corect, dar las job-ul pentru cei talentați.Nu că nu mă atrage, dar cred că toată lumea vrea să fie pe scenă și să cânte. Cred că mai bine este să lăsăm locul celor care chiar merită”

De asemenea, Alexia Eram a menționat că nu va urma nici cariera mamei sale, pentru că i se pare că trebuie să deții o imagine serioasă.

„Este prea serios. Cred că trebuie să ai o imagine prea serioasă, iar acest lucru este prea greu pentru mine. Aș face ceva mai în partea de divertisment”

Ce o atrage pe Alexia Eram în lumea modei

Tânăra a spus că nu are un stil anume, îmbracă și sport, și classic.

„Sincer, nu am un stil anume. Îmi plac foarte mult hainele de la Prada, de la Jacquemus, cele colorate și evident, toți pantofii foarte clasici. Nu pot să spun că am un stil anume, depinde la ce eveniment merg. Dacă este ceva mai elegant, mă îmbrac elegant, dacă este ceva mai sport, mă îmbrac sport. Nu am un stil anume neapărat”, a spus Alexia Eram.