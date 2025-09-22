B1 Inregistrari!
Alexia Eram nu se mai ascunde! Imagini cu noul iubit, publicate chiar de ziua lui (FOTO)

Ana Beatrice
22 sept. 2025, 15:31
Sursa Foto: Instagram/ @alexiaeram
Cuprins
  1. Cum și-a surprins Alexia Eram actualul partener
  2. Cum au reacționat prietenii și familia
  3. Cum a fost relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh
  4. Ce rol joacă familia în viața Alexiei

Alexia Eram este fiica celebrei prezentatoare de televiziune Andreea Esca, una dintre cele mai influente figuri din media românească. Absolventă a unei universități de prestigiu din Londra, Alexia și-a construit propriul drum în mediul online, unde s-a impus ca influencer și creatoare de conținut.

Înainte de actuala poveste de dragoste, Alexia a avut o relație de lungă durată cu cântărețul Mario Fresh, unul dintre artiștii în ascensiune ai industriei muzicale românești. Cei doi au format un cuplu timp de aproape opt ani, fiind considerați de mulți „cuplul de aur” al tinerei generații. Ruptura lor a fost intens comentată, dar Alexia a preferat să păstreze discreția, oferind foarte puține declarații publice despre motivele despărțirii.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Alexia Eram♛ (@alexiaeram)

Cum și-a surprins Alexia Eram actualul partener

De această dată, Alexia Eram a ales să își manifeste dragostea în văzul tuturor, într-un mod tandru și elegant. Cu ocazia aniversării noului său iubit, cunoscut sub numele de Tonghi, influencerița a publicat pe pagina sa de Instagram mai multe fotografii pline de afecțiune. În imagini, cei doi apar zâmbind, îmbrățișați și sărutându-se, semn că relația lor este una solidă și trăită cu intensitate.

Postarea nu a fost una întâmplătoare, ci un gest prin care Alexia a dorit să transmită un mesaj clar: povestea ei de dragoste nu mai este un secret, ci o parte importantă din viața sa. Textul care a însoțit fotografiile a fost simplu, dar încărcat de emoție: „Happy Birthday, A!” (n.r. „La mulți ani, A!”).

Cum au reacționat prietenii și familia

Gestul Alexiei Eram de a-și face publică declarația de dragoste pentru Tonghi a atras rapid reacții din partea celor apropiați. Printre primii care au comentat postarea s-a numărat influencerița Laura Giurcanu, prietenă apropiată a Alexiei, care a transmis un mesaj de susținere și felicitări pentru aniversare. Nu a lipsit nici Andreea Esca, mama Alexiei, care, printr-un comentariu simplu, dar semnificativ, a arătat că este alături de fiica sa și că îl acceptă pe noul iubit în familie. Acest detaliu nu a trecut neobservat de urmăritori, mulți considerându-l un semn clar că relația are deja binecuvântarea celor dragi.

Reacțiile fanilor au fost și ele extrem de numeroase, cu sute de mesaje de „La mulți ani” și urări pentru fericirea cuplului. Unii dintre urmăritori au remarcat cât de îndrăgostită pare Alexia, alții au apreciat faptul că, după o perioadă de discreție, fiica Andreei Esca a ales să își trăiască povestea de dragoste deschis, împărtășind-o cu publicul.

Cum a fost relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh

Alexia Eram și Mario Fresh au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc. Relația lor a început pe când erau foarte tineri și a durat aproape opt ani, timp în care cei doi au apărut constant în atenția publicului. Fanii îi considerau un exemplu de stabilitate, însă, în anul 2022, povestea lor de dragoste a luat sfârșit. Despărțirea a fost discretă, dar comentată intens.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Alexia Eram♛ (@alexiaeram)

Ce rol joacă familia în viața Alexiei

Alexia Eram este extrem de apropiată de familia sa, formată din părinții Andreea Esca și Alexandre Eram, dar și din fratele ei, Aris. Andreea Esca a sprijinit-o mereu, însă a încurajat-o să își câștige singură independența și respectul publicului. Relația cu părinții săi a fost adesea prezentată ca un exemplu de echilibru, iar Alexia nu a ezitat niciodată să își exprime recunoștința față de educația primită. Legătura cu familia a contribuit la imaginea ei de tânără rafinată, cu valori solide, dar și cu ambiția de a-și construi o carieră de succes pe cont propriu.

