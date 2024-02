Alin Gălăţescu a slăbit 10 kilograme în doar două săptămâni: „Dieta evită mușchii și atacă direct grăsimea. Am și verificat asta”

Alin Gălăţescu a reușit să slăbească 10 kilograme în doar două săptămâni. Secretul succesului său a fost bazată pe shake-uri, care i-a permis să-și mențină masa musculară, chiar și fără a avea o activitate fizică regulată.

Alin Gălăţescu a slăbit 10 kilograme în două săptămâni

„Am slăbit vreo 12 kilograme. , numită Toman. E foarte simplă. Sunt niște shake-uri naturale, pe care le faci, unele dulci, unele sărate. Sunt într-o ordine, dulce, sărat, dulce, sărat, dulce. Sunt foarte gustoase. Eu nu vreau să iau broccoli, să îl amestec cu spanac și dimineața să am o bucurie că îmi încep ziua direct cu un pumn în față, fiind verde și plin de nutrienți. Această dietă este naturală și a rezolvat principala problemă a unei slăbiri accelerate, căci organismul atacă mușchii prima oară când slăbești ca să își ia energie. Dieta evită mușchii și atacă direct grăsimea. Am și verificat asta. Grăsimile au scăzut cu 4% și mușchii au crescut cu 1%, deci e foarte clar că nu au fost atacați deloc, căci nu am făcut sport, nu aveam cum. Nu a fost deloc atacată masa musculară, ceea ce e marea problemă a tuturor dietelor”, a declarat Alin Gălăţescu pentru .

A eliminat anumite alimente nesănătoase din alimentația sa

„Mănânc la prânz pește, pui, curcan, legume, ceva lejer, cam cum ar trebui să mâncăm toți. Evit cartofii prăjiți, băuturile carbogazoase, pâinea, lucrurile evidente care ar trebui să aibă pe ele un semn mare cu „Atenție, nu sunt foarte sănătoase!”. Aveam hipertensiune și în mai puțin de o lună am ajuns la normal. Aveam 18 cu 10, cu 11, iar la 22 nu mai ești. Era foarte mult, iar acum am 13 cu 8. Am fost în spital, aveam deviație de sept și am rezolvat-o, iar atunci aveam 11,7 cu 8. Sunt multe probleme pe care ți le rezolvă”, a mai spus Alin Gălăţescu.