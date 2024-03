Alina Ceușan nu s-a ferit să vorbească despre câștigurile din televiziune: „Câștiguri bune” / Ea va prezenta „Love Island”

se împarte, de acum, în două, între televiziune și mediul online. Curând, vedeta va începe filmările pentru „Love Island” și pare că este pregătită să experimenteze și rolul de prezentatoare TV. De asemenea, Ceușan nu s-a ferit să vorbească despre veniturile din televiziune.

Alina Ceușan, despre veniturile din televiziune

Alina Ceușan are parte de o nouă provocare în ceea ce privește planul său profesional, dar și câștigurile sale. Blondina a vorbit recent despre faptul că , dar și din afacerile pe care le deține.

Câștigurile sale din televiziune sunt aproape la același nivel cu cele din mediul online. Contractul cu Pro TV a fost negociat în favoarea acesteia.

„Ambele aduc câștiguri bune și pot spune că sunt aproape la același nivel. Fiecare om de televiziune este și un om de online, până la urmă, dar cei mai mulți oameni de online nu sunt musai făcuți pentru televizor”, a declarat Alina Ceușan.

În Tenerife, pentru filmările „Love Island”, Ceușan va pleca alături de Rock și Raul.

„Da, plecăm împreună în Tenerife. Mă rog, împreună cu Rock, Raul va fi alături de noi doar o perioadă, dar abia aștept să fim împreună. Nici nu am plecat și mă faceți să mă gândesc la viitor… Nu există șansă să mă despart de Rock, are 3 ani și este o perioadă – de fapt, de ceva vreme, de când s-a născut – în care are multă nevoie de mamă. De amândoi, de fapt, și de bunici și de toată familia, pentru ghidaj. Dar mama e tot mama…”, a spus blondina.

Cum a reușit Alina Ceușan să ia castingul pentru „Love Island”

Pentru , Alina Ceușan susține că a trecut prin mai multe probe.

„Am trecut prin mai multe castinguri până să ajungem să vorbim despre acest rol, trei la număr. Am devenit gazda voastră în ultimele secunde ale înregistrării ultimului casting, cred. Poate să fi fost și ultimele vizionate de cei din producție, care au decis să parieze pe mine, o alegere atipică, un om de online prin definiție. Tind să cred, de asemenea, că am „devenit” prezentatoare „Love Island România” odată cu telefonul de confirmare primit de la Talent Managerul PRO TV, care m-a prins pe terasă, acasă, la Cluj, veste pe care am primit-o cu drag și cu emoțiile aferente unui nou început”, a declarat ea, potrivit .