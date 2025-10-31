B1 Inregistrari!
Fiica Alinei Pușcaș a ajuns pe masa de operații: „M-am săturat de spitale". Ce a pățit Melissa

Fiica Alinei Pușcaș a ajuns pe masa de operații: „M-am săturat de spitale”. Ce a pățit Melissa

31 oct. 2025, 16:36
Fiica Alinei Pușcaș a ajuns pe masa de operații: „M-am săturat de spitale”. Ce a pățit Melissa
Foto: Instagram/Alina Pușcaș.
Este o zi de foc pentru Alina Pușcaș. Pe de-o parte, Melissa, fiica mijlocie a vedetei, va fi supusă unei intervenții chirurgicale. Pe de cealaltă parte, Alina Pușcaș trebuie să predea prima lucrare la master, după ce, la începutul lui octombrie, s-a reîntors pe băncile facultății. 

De ce este a trebuit operată Melissa, fiica mijlocie a vedetei

În urmă cu doi ani, Melissa și-a fracturat mâna. Pentru ca recuperarea să fie mai sigură, medicii au hotărât să îi pună două tije, iar astăzi a venit momentul ca acestea să îi fie scoase.

Alina Pușcaș le-a dezvăluit fanilor săi din mediul online provocările ultimei zile de octombrie.

„Astăzi avem două evenimente, unul în care Melissa, mijlocia noastră, trebuie să se opereze pentru că acum doi ani a avut o fractură la mâna dreaptă, pentru că doctorul a fost nevoit să îi pună două tije pentru o recuperare cât mai sigură și cât mai rapidă și astăzi trebuie să îi scoatem tijele și astăzi am și de predat prima lucrare oficială la UNARTE”, a spus Alina Pușcaș, pe Instagram.

Cu toate că Alina Pușcaș a fost entuziasmată să se reîntoarcă în facultate, problemele de sănătate cu care s-au confruntat fiicele ei, atât Melissa, cât și Iris, în ultimele luni nu i-au permis să aloce suficient timp lucrărilor pentru programul de master.

„Adevărul e că e destul de greu să te concentrezi cu partea creativă și să fii acolo întru totul știind că unul dintre copii este pregătit de anestezie generală […] După ce voi preda lucrarea, voi intra eu la susținere și însoțire. M-am săturat de spitale, nu mai vreau să intru în ele deloc, dar mereu am reușit să rezolvăm micile probleme”, a mai spus prezentatoarea TV.

De ce a ajuns Iris la spital

În urmă cu o lună și jumătate, Alina Pușcaș povestea pe rețelele de socializare experiența prin care a trecut cu fiica sa mică, Iris. Încă de la începutul verii, copilei i-au apărut cearcăne adânci, anormale pentru o fetiță de doar 6 ani. După o serie de investigații, medicii i-au comunicat Alinei Pușcaș că nu are motive de îngrijorare, însă starea de sănătate a fetiței continua să se degradeze. Atunci a decis vedeta să consulte și o altă echipă medicală, iar diagnosticul a fost cu totul diferit.

„Am refăcut ecografia abdominală și surpriză! Ecografia din iunie făcută de acel doctor recomandat, la clinica privată, era făcută greșit, prost, și interpretată la fel de prost. El ne spunea că este vorba despre un chist singular pe rinichiul drept. Doamna doctor de aici a descoperit două pietre în rinichi. Dintre care una îi cam obtura canalul de eliminare.

Momentan nu știm de ce a făcut pietrele la rinichi, un copil atât de mic, de 6 ani. Cert este că, pe secție, există copii cu aceeași problemă și de trei ani. Am întrebat-o pe doamna doctor care ar fi variantele, cauza acestor pietre, și ar fi vreo trei. Fie un fond genetic, fie o alergie pe care nu am descoperit-o, fie de la mineralele din apa plată”, a dezvăluit Alina Pușcaș pe Instagram, acum ceva timp.

