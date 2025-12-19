B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Alina Pușcău, elevă de liceu la 44 de ani: „Nu trebuie să îți fie rușine, e vorba că începi, ești curios și vrei”

Alina Pușcău, elevă de liceu la 44 de ani: „Nu trebuie să îți fie rușine, e vorba că începi, ești curios și vrei”

Traian Avarvarei
19 dec. 2025, 15:59
Alina Pușcău, elevă de liceu la 44 de ani: „Nu trebuie să îți fie rușine, e vorba că începi, ești curios și vrei”
Modelul Alina Pușcău. Sursa foto: Captură video - Ameritat cu Nasrin / YouTube
Cuprins
  1. De ce a renunțat Alina Pușcău la școală
  2. Alina Pușcău: La noi în familie nu s-a spus niciodată „Te iubesc!”

Alina Pușcău, o figură bine cunoscută în lumea modei și a filmului, a ales să se întoarcă la studii la vârsta de 44 de ani. Decizia sa de a reîncepe liceul reprezintă un exemplu de curaj și determinare. Pe lângă succesul profesional, Alina și-a dorit și o educație formală completă.

De ce a renunțat Alina Pușcău la școală

Alina a plecat în SUA la finalul clasei a IX-a, după ce a câștigat un concurs de modelling.

Succesul său pe podiumurile internaționale a fost rapid, colaborând cu nume mari din industria modei și participând la proiecte de film la Hollywood. Totuși, a fost nevoită să întrerupă școala. În ciuda succesului și a recunoașterii internaționale, Alina a simțit întotdeauna o dorință de a finaliza studiile.

„Sunt în clasa a X-a, trec în clasa a XI-a și îmi place foarte mult. Acum am altfel de minte. Am avut succes de mică, nu am putut (n.r – să își urmeze studiile). Părinții mei au ales pentru mine, iar acum mama este foarte fericită că mă duc la liceu, e o continuare a educației, nu trebuie să îți fie rușine, e vorba că începi, ești curios și vrei”, a spus Alina Pușcău, în podcastul „Ameritat cu Nasrin”, potrivit Click!.

Alina Pușcău: La noi în familie nu s-a spus niciodată „Te iubesc!”

În același interviu, modelul a vorbit despre lipsa de afecțiune din partea părinților în copilărie.

„Nu am primit multă atenție din partea părinților. La 6 ani am făcut un accident de mașină grav. Am stat trei luni de zile în spital, în ghips. Vecina mea mi-a spus să îi cumpăr pâine, chiar trebuia atunci să încep școala… Când am trecut strada, era întuneric nu m-am uitat la semafor și m-a lovit mașina.

Mi-a curs foarte mult sânge, era mașina plină, plină de sânge. Atunci mama și-a luat liber și a stat cu mine. Atunci am simțit iubirea de părinți, au stat lângă mine. La noi nu s-a spus niciodată «Te iubesc!», la noi se spunea «Te pup, pa!»”, a mai povestit Alina Pușcău.

