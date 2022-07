„Am lăsat-o mai moale” – spune Vasile Șeicaru după ce a fost operat în Franța

Vasile Șeicaru a anunțat în urmă cu puțin timp faptul că a suferit o operație grea, în urmă cu două luni.

Le-a dat vestea fanilor chiar în ziua în care a împlinit 71 de ani

Vasile Șeicaru s-a operat la coloană în Franța, la Dijon, acum două luni, dar a așteptat ca starea sa de sănătate să se îmbunătățească pentru a-i anunța pe fani. Cu ocazia zilei sale de naștere, artistul a făcut o declarație amplă pe rețelele de socializare și a vorbit despre ultima perioadă din viața sa.

Operația este motivul pentru care a luat o pauză de la concerte. Pare-se că acum se simte bine și că problemele s-au rezolvat, iar tonusul său este unul extraordinar, potrivit .

Vasile Șeicaru, detalii despre intervenția la care a fost supus

„Azi e ziulica mea! Mă gândeam să mai intru în vorbă cu voi! Prea mult n-o să vă rețin atenția, doar atât cât să vă spun că mă gândesc cu mare drag la atmosfera pe care o creați la concertele mele, la cât de frumos cântați la refrene, la cât de bine ați învățat textele cântecelor… ce mai, la cât de fain realizam împreună Spectacolul, că desigur nu era numai meritul meu!

După cum v-am mai spus, am lăsat-o mai moale cu concertele dar asta nu pentru multă vreme! Probabil că unii dintre voi ați aflat că am avut niște probleme de sănătate, în luna mai am fost în Franța, la Dijon, pentru o operație pe coloana vertebrală, mai complicată!

Nu v-am spus înainte de a pleca, pentru că sigur citeați prin ziare că am fost dus de urgență în Franța, la o clinică, în stare foarte gravă…… bla, bla, bla, și voi ați fi crezut că n-o mai duc mult”, a scris Vasile Șeicaru, pe rețelele de socializare.

„Acum sunt în recuperări, mi-am revenit, și curând voi relua spectacolele… de fapt am stabilit cu impresarii, organizatorii de concerte, că după perioada aceasta estivală, ne vom reîntâlni la cântările minunate!

Desigur că v-am mai spus, dar repet…. că vă iubesc în continuare necondiționat, și aștept semne de la voi! Hai, începeți cu La mulți ani, că tare mă bucur când îmi spuneți! Vale care (mai) cântă”, a mai transmis el.