„Am pregătit-o”. Radu Ștefan Bănică a explicat de ce și-a ținut secretă relația

a explicat de ce a ținut cu Ioana Văllimărescu .

Care a fost motivul

„Eu am fost crescut mai mult de mama. Pentru mine a fost portretizată altfel imaginea de relație, am fost o fire mai sinceră, mai romantică. Până să fac publică relația am ținut totul foarte privat, chiar dacă am fost prinși de paparazzii în prima lună. Au prins-o de la spate. Eu m-am gândit la ea. N-am vrut să o pun pe Ioana în lumea asta din start. În primul rând, nici n-am vrut să fac o relație publică până nu am fost sigur că e the one (aleasa), că o iubesc. N-am vrut să se zică despre mine că sunt player (fustangiu). N-am vrut imaginea asta, pentru că nu sunt. Am făcut-o publică după vreo șase luni. A fost cu lecții înainte”, a spus artistul în podcastul „Sheets Talks”, conform .

Această decizie a provocat anumite tensiuni în relația celor doi.

„Am pregătit-o. Au fost și niște mici frustrări: «De ce nu spui? Ți-e rușine cu mine? Mă ascunzi?». Am mai avut problema asta de mai multe ori. Odată ce va fi asocierea asta, o să se întâmple niște chestii. Vei fi vizată, vei fi căutată, urmărită. Nu toți vor să fie oameni publici”, a mai spus artistul.