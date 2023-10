„Am stat vreo trei luni într-un buncăr”/ Elena Merișoreanu, mărturisiri halucinante despre coșmarul trăit în Israel, în comunism

că și ea a trăit cu teamă în anii comunismului, în timpul unei șederi de trei luni în Israel, unde avea un contract pentru a susține recitaluri pentru românii din diaspora. Chiar și după aproape patru decenii, nu poate șterge din memoria sa zgomotul asurzitor al alarmelor.

Elena Merișoreanu, dezvăluiri despre perioada trăită în Israel, în comunism

„Am fost de 12 ori în Israel. Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, am cântat, acolo. Am stat vreo trei luni într-un buncăr, la subsolul unui bloc. Erau trei, în acea clădire, am înțeles că acum au și în apartamente. Un buncăr este o cameră mare, complet antifonată, bine făcută.

În buncăr sunt rezerve de apă, de mâncare. Când se mai linișteau lucrurile, mergeam pe fugă, până la magazin, nu aveai voie să te plimbi. Oamenii erau obișnuiți însă cu acea stare, când puteau se mai strângeau și mai petreceau. Am trăit și eu aceste emoții, dar nu au avut amploarea de acum. Doamne ferește, bieții oameni! Mă rog pentru viața lor!”, a spus Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru .

Elena Merișoreanu a trăit intense emoții pentru Ruby, alături de care a construit o prietenie solidă în 2015, când ambele au participat la competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” de pe PRO TV. Sâmbăta trecută, .

Ruby prinsă în Israel când început războiul

„În sfârșit, Ruby s-a întors din Israel, m-am tot conversat cu ea, pe wp, cât a stat acolo, am încurajat-o că va fi totul bine. Când a revenit mi-a spus fericită: ”Mery, am ajuns în țară!””.

„Este alertă, este stare de război, aici a început războiul de dimineață, 5.000 de rachete și toată lumea a ieșit acum. Toată lumea e în panică, păsările zboară haotic. Deci am descoperit că buncărul în care trebuie să ne adăpostim este chiar dormitorul, are două uși care se închid așa…

Fereastra asta mică, prin care nu trece nici bomba atomică, cică… Nu înțeleg ce, cum! E haos! Dacă se aud sirenele iar, să intrăm în buncăr. Doamne ferește! Nu mai e nimeni, nimeni pe străzi, la plajă. S-a refugiat, în mare parte, toată lumea. Am ieșit mai devreme, ca să ne luăm suc și, asta e, vedem ce se întâmplă. Doamne ferește, de ceva rău!”, a povestit Ruby pe Instagram despre spaima trasă, în Israel.