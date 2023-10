Ruby, surprinsă de bombardament, în Israel. Unde se ascunde cântăreața

Vacanță de coșmar pentru Ruby. Cântăreața a fost surprinsă în Israel de atacurile lansate de teroriștii Hamas. Artista a dezvăluit că se află într-o vacanță și că urma să se întoarcă în România, duminică.

Ruby a relatat, într-un despre experiența sa în Israel, unde a fost martora atacurilor organizației Hamas asupra militarilor și civililor israelieni.

„Suntem în vacanță pentru câteva zile. Mâine ar fi trebuit să zburăm înapoi către țară. În zona în care suntem noi, toată lumea s-a izolat. Am fost anunțați să ne izolăm. Fiecare casă înțeleg că are un buncăr undeva, iar noi avem chiar în apartamentul în care stăm o cameră tip buncăr. Toată lumea s-a izolat. De dimineață am fost la micul dejun când am și aflat ce se întâmplă de la niște prieteni din România și toată lumea a ieșit afară din hotel și s-a uitat pe cer, erau urme ale rachetelor. Ni s-a spus să ne adăpostim oricum pentru că sunt rămășițe ale rachetelor care ne pot răni”, a declarat Ruby.

Cântăreața a subliniat că situația părea ireală și că nu știau exact cu ce se confruntau. Ea a exprimat îngrijorarea cu privire la întoarcerea în țară, deoarece a auzit despre rachetele care au vizat aeroportul și alte zone. Mai mult, un concert planificat pentru acea seară a fost anulat.

Ruby a adăugat: „Ni s-a recomandat să ne izolăm și dacă auzim o sirena să nu scoatem capul pe balcon.”

Bombardamente masive în Israel. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat stare de război

la primele ore ale dimineții și au preluat controlul în mai multe comunități din sudul Israelului. Palestinienii au lansat aproximativ 5.000 de rachete spre Israel, conform autorităților israeliene, soldându-se cu cel puțin 22 de morți și peste 545 de răniți în Israel. În Gaza, presa palestiniană a raportat 4 morți.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat într-un discurs video că se află într-un război și că intenționează să-l câștige.