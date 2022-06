Amal Clooney, răsfățată la maxim. Ce cadou i-a oferit celebrul actor

George și Amal Clooney au fost surprinși de paparazzi în sudul Franței. Cuplul a ajuns la destinație cu avionul privat, însoțiți de Cindy Crawford și Rande Gerber. Vedetele vor să-și cumpere o casă de 172 de hectare, în valoare de opt milioane de euro, notează .

„George Clooney este un împătimit al proprietăților vechi, vaste și dotate cu podgorii. Proprietatea vizată din sudul Franței datează din sec. al XVIII-lea, dar a fost restaurată în anii 90 de arhitectul Bruno Lafourcade”, arată sursa citată. Se pare сă celebrul actor vrea să o răsfețe pe Amal cu încă o proprietate de lux.

Decizii bizare, luate de George Clooney

George Clooney este foarte selectiv atunci când vine vorba despre proiecte în care se implică. Vedeta a recunoscut, recent, că a refuzat un contract de 35 de milioane de dolari.

Celebrul actor a povestit, în cadrul unui interviu despre situația sa financiară. Se pare că George Clooney câștigă sume uriașe de bani. Vedeta este mulțumită de viață și spune că a ajuns la un echilibru.

„Mi s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru o zi de muncă, pentru o reclamă la o agenție aeriană. Dar . Era asociată cu o țară care, deși este un aliat, este uneori îndoielnică, așa că m-am gândit: ‘Ei bine, dacă chestia nu mă lasă să dorm seara, nu merită’”, a mărturisit actorul.

George Clooney își schimbă prioritățile

Fanii actorului au fost îngrijorați de faptul că acesta nu mai apare des pe micile ecrane. Sunt tot mai puțini regizori care îl conving să joace în filme.

„În general, nu sunt atât de multe roluri bune – şi nu trebuie să joc. Am avut discuţia asta cu soţia mea când am împlinit 60 de ani, vara aceasta. Am spus: ‘Amândoi iubim ceea ce facem, dar trebuie să . Aşadar, în parte ne asigurăm că ne trăim viețile”, a mai adăugat actorul pentru The Guardian.