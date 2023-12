Ana Baniciu, dezvăluiri neștiute. Ce spune despre relația cu tatăl ei în copilărie: „I-am simțit lipsa”

În vârstă de 30 de ani, Ana Baniciu este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Născută într-o familie de staruri, vedetei i-a curs mereu muzica prin vene. Fiica lui Mircea Baniciu consideră că este o persoană norocoasă și trăiește o frumoasă poveste de dragoste , Edi Kovacs.

Ana Baniciu, despre relația cu tatăl ei în copilărie

Mircea Baniciu este unul dintre cei mai îndrăgiţi artişti români. Acesta a cunoscut succesul în anul 1970, când s-a alăturat pentru prima dată formației Phoenix. În anul 1977 și-a început o carieră solo, asta din țară.

În anii ’90 cântăreţul a fondat trupa „Pasărea Colibri”, alături de Florian Pittiș, Mircea Vintilă și Vlady Cnejevici, iar la începutul anilor 2000 a revenit în trupa „Phoenix”. Dar asta nu e tot, deoarece după cea de-a doua despărţire de trupa debutului său, a fondat „Pasărea Rock”.

Se pare că acesta a fost nevoit să facă multe sacrificii în viața personală. Unul dintre acestea a fost reprezentat de faptul era foarte des departe de familia lui.

„Am avut o relație mai la distanță, pentru că tata era mai mult plecat în turnee. Dar așa am crescut și m-am obișnuit să fiu pe picioarele mele.

Am avut noroc și cu mama, care s-a ocupat constant de creșterea mea. Dar da, . Cariera cere însă sacrificii. Am înțeles că nu-i puteam lua asta, pentru că l-aș fi distrus”, a declarat Ana Baniciu, potrivit .

Ana Baniciu, gest emoționant în memoria mamei sale la nunta

Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au celebrat nunta religioasă la sfârșitul lunii septembrie. Mai mult decât atât, aceștia au organizat un moment emoționant pentru a onora memoria mamei artistei, care în urmă cu un an de zile.

Vedeta ar fi fost fericită ca și mama ei să o vadă în rochie de mireasă, astfel că în ziua cea mare a pregătit un scaun special decorat cu flori în memoria ei.

„La nuntă a fost dificil, știu că după cununia civilă am fost cu toate florile pe care le-am primit și i le-am dus ei, iar la nuntă am făcut un lucru special, că era obsesia mea, eu voiam să știu că e și ea acolo și atunci am creat un scaun îmbrăcat în flori, care a fost pe primul rând la cununia religioasă. Era gol, nu s-a așezat nimeni și ăla a fost scaunul ei.

Vorbesc cu ea nonstop și mă rog, cumva ei și știu că e alături de mine. Maică-mea a fost obsedată de copilul ei, adică de mine. Toată viața ei s-a învârtit în jurul meu. De fapt, ea nici nu mai avea, la un moment dat, viața ei. Viața ei era viața mea. O chestie foarte grea de dus. Atât pentru copil, cât și pentru ea, probabil. Așa e viața, ăsta e ciclul. Mi-au mai zis, la un moment dat, prietene care sunt credincioase că ăsta e ciclul firesc, doar că a fost cam devreme”, a susținut Ana Baniciu pentru .