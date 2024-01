Ana Baniciu este însărcinată cu primul ei copil / Câteva imagini cu burtica de gravidă: „Familia se împlinește”

Ana Baniciu, fiica lui Mircea Baniciu, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. Nu de mult, ea a publicat pe rețelele de socializare primele imagini cu burtica de gravidă.

În vârstă de 30 de ani, în septembrie 2023. La cel mai mare eveniment din viața sa, artista a ales o rochie albă, tip sirenă, iar la altar a fost condusă de tatăl ei.

Ana Baniciu a dat vestea cea mare! Este însărcinată

Cântăreața a fost mai tot timpul cu zâmbetul pe buze, iar acum are toate motivele pentru care să o facă în continuare. Este în culmea fericirii, după ce a aflat că este însărcinată cu primul ei copil.

Ana Baniciu a mărturisit că este în luna a patra de sarcină, iar Edy Kovacs a dezvăluit și sexul bebelușului. Cei doi vor avea un băiețel.

„Noi 3… Am reușit cumva să ținem acest secret mai bine de 4 luni de zile și mi-am dorit din suflet să fiu eu cea care va dau cea mai importantă veste de până acum!

Familia noastră se împlinește! Suntem fericiți, recunoscători și nerăbdători să ne cunoaștem iubirea cea mare… Ne aflăm pe un tărâm nou, necunoscut, dar sunt sigură că ne vom descurcă așa cum am făcut-o mereu! Mulțumesc, mama!🙏🏻♥️”, a transmis Ana Baniciu.

Care a fost cel mai greu moment din viața Anei Baniciu

Chiar dacă în majoritatea timpului Ana Baniciu este cu zâmbetul pe buze, acum doi ani, artista , după ce mama ei a murit. Artista a fost cea care a anunțat tragicul eveniment.

„Adina, mama care şi-a dedicat întreaga viaţă copilei ei, care a sprjinit-o şi a trăit pentru un singur om… pentru mine! Am stat în ultimele 2 luni alături de ea, am respirat în acelaşi ritm şi ne-am spus tot ce era frumos şi poate am mai uitat să spunem.

Am fost alături de ea până la ultima suflare şi am condus-o spre un loc luminat. Mama mea nu pleacă niciodată de lângă mine, ea este cu mine la fiecare pas şi mă ghidează! Mama mea sfânta şi bună pe care o iubesc infinit mi-a dat ultima şi cea mai importantă lecţie, lecţia vieţii şi înţelepciunea atunci când vine vorba de moarte! De mulţumit, am să îţi mulţumesc în fiecare zi din viaţa mea pentru că ai fost, eşti şi vei fi lângă Ana ta care are planuri mari şi care nu o să stea o secundă, o să te facă mândră în continuare, aşa cum a făcut-o şi până acum! Te iubesc cu toată fiinţa mea, în fiecare secundă!”, a scris Ana Baniciu pe Instagram