Ana Baniciu, gest emoționant în memoria mamei sale, la nunta cu Edy Kovacs: „Voiam să știu că e și ea acolo”

Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au celebrat nunta religioasă la sfârșitul lunii septembrie și au organizat un moment emoționant pentru a onora memoria mamei artistei, care a decedat în urmă cu un an, potrivit .

Deși ziua nunții a fost una plină de zâmbete, nu a putut să nu se gândească la absența mamei sale, care ar fi fost încântată să fie prezentă în acea zi specială.*

Gestul emoționant al Anei Baniciu la nunta sa

ar fi fost fericită ca și mama ei să o vadă în rochie de mireasă. În ziua cea mare, artista a pregătit un scaun special decorat cu flori în memoria ei.

„La nuntă a fost dificil, știu că după cununia civilă am fost cu toate florile pe care le-am primit și i le-am dus ei, iar la nuntă am făcut un lucru special, că era obsesia mea, eu voiam să știu că e și ea acolo și atunci am creat un scaun îmbrăcat în flori, care a fost pe primul rând la cununia religioasă. Era gol, nu s-a așezat nimeni și ăla a fost scaunul ei.

Vorbesc cu ea nonstop și mă rog, cumva ei și știu că e alături de mine. Maică-mea a fost obsedată de copilul ei, adică de mine. Toată viața ei s-a învârtit în jurul meu. De fapt, ea nici nu mai avea, la un moment dat, viața ei. Viața ei era viața mea. O chestie foarte grea de dus. Atât pentru copil, cât și pentru ea, probabil. Așa e viața, ăsta e ciclul. Mi-au mai zis, la un moment dat, prietene care sunt credincioase că ăsta e ciclul firesc, doar că a fost cam devreme”, a declarat Ana Baniciu pentru

Ana Baniciu a menționat că nunta a fost stabilită într-un moment dificil, când mama sa se afla în spital, iar dorința ei era să o motiveze să lupte.

Artista menționează că toate binecuvântările care au venit după moartea mamei sale au o legătură cu ea, iar Ana Baniciu este convinsă că mama sa lucrează „de undeva de acolo” pentru a o ghida.