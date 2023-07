Ana Bodea din „Lia, soția soțului meu” se iubește cu un celebru bărbat din televiziune. Ce urări i-a făcut acesta de ziua ei

Ana Bodea, actrița din „Lia, soția soțului meu”, și-a serbat ziua de naștere și a primit foarte multe urări, iar una dintre acestea vine chiar din partea lui Valentin Butnaru, de la Observator, care are o relația cu aceasta.

Urarea lui Valentin pentru Ana Bodea

În ultima vreme s-a tot zvonit că , apoi cu altul, iar în cele din urmă, cu Valentin Butnaru de la Observator. pe pagina lui de Instagram, unde i-a transmis iubitei sale două urări diferite, conform Click.

„La mulți ani, bodea.ada ! Cum nu avem o poză împreună, am ales the next best thing, adică o poză cu cea care îți seamănă leit și ăreia i-ai insuflat pasiuni, caracter, pofta de viață, talent pe care a știut să și-l cultive și multă determinare. A fost alături de mine zilele astea, în care am bolit ca un preșcolar sensibil, cu vărsat de vânt (poveste adevărată, dar n-am avut vărsat de vânt acum și m-a făcut să realizez că ți-a moștenit sufletul nobil! Să ai o zi minunată!”, sună primul mesaj.

„E ziua ei!! A cui? Păi, numele ei este:

ANA BEATRICE BODEA

Atentă…cu toți și tot ce e în jur

Neânfricată…în fața oricărui obstacol

Aprigă…dacă e amenințată o persoană draă

Bogată…pentru că are un suflet măreț

Exaltată…atunci când visează cu ochii deschiși

Alintată…când vrea ultima afină din castron

Tare…când are de dus ceva la bun sfârșit

Ravisantă…pentru că este!

Introvertită…pentru că..actriță

Curajoasă..pentru că a înfruntat mai multe decât s-ar crede

Extrovertită…pentru că..actriță

Beligerantă… când dă de o cauză nobilă, pentru care merită luptat

Organizată…pentru că de la 3 ani a trebuit

Demnă…pentru că i-au insuflat-o părinții

Elegantă…până în toate secvențele ADN ului

A-do-ra-bi-lă pen-tru că a-șa e ea!”, a scris Valentin Butnaru mai ceva ca un școlar îndrăgostit.