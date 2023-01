Ana Bodea, relație amoroasă cu un coleg de la filmări / Cine este bărbatul din viața artistei din serialul „Lia – Soția soțului meu”

Bărbatul din viața Anei Bodea este un coleg de pe platourile de filmare a noului serial, Andrei Ivan (30 de ani). Deși personajul ei din serial este într-un triunghi amoros ce îl are în centru pe Petru, personaj interpretat de Ștefan Floroaica (28 de ani), în pauzele de filmare, tânăra actriță se iubește cu Andrei Ivan.

Ana Bodea, despre personajul Lia și despre relația amoroasă pe care o are

„E foarte frumos să fii Lia, mai ales că doamna producătoare Ruxandra Ion, scenariştii şi regizorii au vrut să se inspire din povestea mea de viaţă. Am făcut balet timp de 16 ani. Şi, în ultimii patru am dansat chiar la Teatrul Bolşoi din Moscova şi am urmat cursurile academiei de acolo. Mă înţeleg bine cu Ştefan şi cu Ioana (ceilalţi actori distribuiţi în rolurile principale din serialul „Lia – Soția soțului meu”, a spus tânăra artistă.

„Mă ajută faptul că am o relaţie foarte bună cu amândoi. Ştefan e un coleg în care poţi să ai încredere cu absolut orice”, adăugat Ana Bodea.

„Eu iubesc la fel ca Lia şi cel pe care îl iubesc este şi el cu noi la filmări, joacă şi el în acest serial”, a mai spus ea, după ce a fost întrebată dacă are parte de un iubit și în viața reală, potrivit .

Andrei Ivan, iubitul Anei Bodea a vorbit despre viața lui

„Am mai apărut prin serialele Ruxandrei Ion şi în figuraţie, pe la PRO TV. Am terminat destul de târziu Facultatea de Teatru. Am fost la Teatrul Metropolis şi la Teatrul Infinit, până în pandemie, din păcate. Acum încep să reiau şi spectacolele de teatru. Pentru «Lia» am dat casting pentru rolul lui Bobiţă, un mafiot, dar şi pentru protagonist, însă nu eram pregătit”, a spus Andrei Ivan.

De asemenea, el a vorbit și despre cum a reușit să o cucerească pe Ana: „Ne-am cunoscut înainte să dea ea la teatru, şi, după aceea, la facultate. Era anul I, eu eram în anul al III-lea. Sincer, am vrut să o ajut, mai ales că aveam nişte prieteni comuni. Aşa, cumva, am ajuns să luăm legătura. În Actorie e destul de greu, dar e cea mai frumoasă meserie, din punctul meu de vedere!”, a spus el.