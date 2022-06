Schimbări radicale în viața Anamariei Prodan: „Fă loc viitorului!”. Ce și-a tatuat impresara după despărțirea cu Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan este cunoscută de toată lumea. Impresara reușește mereu să-și surprindă urmăritorii de pe rețelele de socializare. Acum vedeta a vorbit despre o schimbare radicală în viața sa, scrie

Impresara a uimit din nou fanii din comunitatea de pe contul său de Instagram și nu cu o fotografie, ci cu un nou „proiect de viață”.

Anamaria Prodan este deja cunoscută pentru preferința sa pentru tatuaje, mai ales când acestea reprezintă amintiri dragi sau momente ce au legătură cu familia ei. Acum vedeta a decis să se tatueze din nou.

În urmă cu puțin timp, impresara a postat pe contul ei de Instagram o fotografie de la salon, alături de tatuator, ceea ce înseamnă că s-a apucat deja de „treabă”.

Impresara a ales să își tatueze un citat motivațional, în limba engleză, al cărui însemnătate este mai mult decât evidentă. „Sometimes you have to fall before you can fly (Uneori trebuie întâi să cazi, ca mai apoi să poți să zbori n.r)”, și-a scris Anamaria în zona mâinii, alături de mai multe desene cu păsări în zbor.

Ce semnificație au inscripțiile

Inscripțiile ar avea legătură cu , Laurențiu Reghecampf.

Ansamblul de tatuaje a fost completat cu încă un citat motivațional „Do all the things with love (Fă totul cu iubire n.r)”., iar printre rândurile inscripțiilor se pot observa câteva inițiale. Pe mâna Anamariei apar literele „LR”, de la Laurențiu Reghecampf. Tatuajul ilustrează inițialele băiatului ei, Laurențiu Jr., pe care îl alintă „Bebeto”. „Fă loc viitorului!”, a scris ea în dreptul imaginilor cu noile tatuaje.

„O să le păstrez toată viața. Fiul meu e Laurențiu Reghecampf, acesta este norocul meu. Eu în toată casa i-am făcut surpriză soțului meu până să plece de acasă… am stat trei luni în România pentru că mă ruga să stau aici. Să nu vin în Dubai că e pandemie. Și să stau în România să termin casa. Peste tot este sculptat «L.R, Laurențiu Reghecampf». Peste tot, scările… e blazonul familiei. Vezi, m-a dus capul de i-am pus fiului meu același nume”, a spus Anamaria Prodan, în podcastul „La mijloc”.

În timpul , ea și-a tatuat și chipul acestuia. În urma declarațiilor despre posibila infidelitate a sa, Anamaria a declarat că urmează să acopere respectivul tatuaj, dar dacă acest lucru îi va solicita noul partener.