Anamaria Prodan, enervată la culme după ce Corina Caciuc a lipsit de la procesul cu ea: „Reghecampf e însurat și amantele...”

Anamaria Prodan vineri, 26 ianuarie, după un nou termen în procesul cu Corina Caciuc, actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf. Judecătoria Buftea nu a putut pune la dispoziție niciun act doveditor care să ateste prezența clientei sale în Arabia Saudită.

Cum a reacționat Anamaria Prodan, după ce iubita lui Laurențiu Reghecampf nu s-a prezentat la proces

Impresara a vorbit și despre lipsa unui act medical care să dovedească că iubita lui Laurențiu Reghecampf este însărcinată, dar și despre lipsa unor documente care să ateste șederea ei în Arabia Saudită.

„Este adevărat. La termen am fost eu și avocații mei. Să fiu sinceră, m-am amuzat. Domnișoara avocat a acestei vedete internaționale care m-a dat în judecată pentru distrugerea imaginii publice a fost pusă într-o situație incredibilă. Nu a avut niciun act doveditor care să susțină lipsa de la termen a clientei sale. Motivele erau hilare: 1. Nu are contractul lui Reghecampf din Arabia Saudită, căci nici Reghecampf nu-l are. Acesta l-a semnat doar în limba arabă și nu este tradus.

Așa ceva nu am auzit nici în cărțile de colorat. Nu a avut un act medical care să ateste lipsa clientei de la termen. Nu a avut absolut nimic care să ateste șederea clientei Caciuc în Arabia Saudită. Și era și normal să nu aibă, deoarece Reghecampf este însurat și are copii făcuți cu fiecare femeie, așa cum a putut el, săracul.

Amantele sau concubinele nu fac parte din contractul lui Reghe în Arabia Saudită. Ele nu au cum să aibă reședința în această țară, decât dacă sunt luate în spațiu de Reghe ca bone, bucătărese sau femei de serviciu. Nu știu și nu este problema mea cum o ia în spațiu de Caciuc”, a mărturisist Anamaria Prodan, pentru .

Ce își dorește Anamaria Prodan anul acesta

Cunoscută de majoritatea urmăritorilor săi pentru sinceritatea și asumarea de care a dat dovadă de fiecare dată, în cadrul unui interviu Anamaria Prodan a dezvăluit ce își dorește în 2024.

„Îmi e și frică să îmi pun dorințe, pentru că , fără măcar să îndrăznesc să le cer. Cumva a știut ce îmi doresc și mi-a dat.

Îmi doresc și îi cer de fiecare dată liniște și bucurie și viață liniștită pentru copiii mei, să trăiesc reușitele alături de ei, să îi văd pe culmi, să mă depășească pe mine”, a spus impresara.