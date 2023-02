Anca Badiu, în doliu: „Mă simt incompletă, mă simt goală”. Vedeta a mărturisit că folosește antidepresive pentru a trece peste această perioadă

Anca Badiu, în vârstă de 43 de ani, are sufletul rupt în două de durere, de două săptămâni! „Copilul ei”, așa cum îi plăcea ei să o alinte pe cățelusa sa, Bijou, a murit și i-a lăsat un gol adânc în inimă, pe care doar iubitorii de animale îl pot înțelege.

Fosta componentă a trupei Class a mărturisit că de când a rămas fără îngerașul său, a ajuns să fie dependentă de calmantele care se pare că nu își fac efectul.

„Nu sunt bine deloc. Sunt chiar foarte rău”

Anca Badiu și cățelușa ei chihuahua au avut o relație specială timp de 14 ani! Însă, recent, fosta cântăreață a rămas singură din cauză că micuța Bijou, în urma unor probleme medicale pe care le avea în ultima perioadă, a murit, astfel că Anca a rămas, spune ea „ ”.

„Nu sunt bine deloc. Sunt chiar foarte rău din cauză că au trecut câteva zile de când cățelușul meu, Bijou, a murit. Știți și voi că ea avea probleme de mai mult timp cu inima și uite că acum au reușit să îi pună capac. Din septembrie a început să tușească destul de rău! Atunci am dus-o la medic să o trateze, dar nu i-a trecut… Iar de la o lună la luna a ajuns în faza terminală. M-am chinuit foarte mult cu ea. Nu sunt deloc bine acum, pentru că Bijou era ca și copilul meu. Mă simt incompletă fără copilul meu, mă simt goală.

Am noroc de vecinul meu care mai stă de vorbă cu mine și îmi mai alină durerea. Am fost și la preot să vorbesc cu el după ce a murit Bijou. O aveam de 14 ani, nu de câteva luni, era parte din mine. Ea mă liniștea pe mine când mă uitam în ochișorii ei așa lini și curați. Mă iau așa valuri prin corp din cauză că am pulsul mic și tensiunea mare. Astăzi dimineața m-am trezit de la ora șase. Am crezut că fac infarct inițial. Am văzut negru în fata ochilor, m-am trezit cu o stare de rău”, a declarat Anca Badiu pentru .

Anca Badiu, dependentă de calmante