Anca Ciota a devenit mămică. Prezentatoarea a adus pe lume un băiețel

Anca Ciota a născut. Prezentatoarea a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, scrie . Vedeta nu a ezitat să facă publice primele imagini cu micuțul.

Pozele sunt făcute direct de pe patul de spital. Vedeta se declară în culmea fericirii alături de partenerul său de viață. Vedeta a postat prima fotografie cu băiețelul ei, David-Liam, pe contul său de Instagram.

„Dupa o noapte alba, cu contracții, am ajuns la 7 dimineata la sanador.romania , iar in jur de 12:30 s-a nascut David Liam. Este absolut perfect: este cuminte, papa laptic si doarme ca un îngeraș! Ne uitam la el si nu ne vine sa credem ce minune am primit de la Dumnezeu”, este mesajul transmis de Anca Ciota, pe pagina ei de Instagram.

Phelipe a ținut, de asemenea, să spună câteva cuvinte, după ce micuțul lui băiat a venit pe lume. Cântărețul este foarte entuziasmat și a ales să-i mulțumească, în primul rând, lui Dumnezeu, pentru momentul minunat de care are parte.

„Mulțumesc, Doamne, pentru acest moment minunat. Nu pot să descriu în cuvinte acest sentiment frumos. Sunt copleșit de dragoste și de emoții. Vă iubesc de nu mai pot”, a scris Phelipe.