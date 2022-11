Anca Dumitra a recunoscut tot! Ce lucru rușinos a ascuns actrița de părinți: „A fost de mai multe ori”

Anca Dumitra, alias Gianina din Las Fierbinți, și fericită. Are o carieră plină de succes, o familie superbă și o mulțime de fani care o iubesc și o apreciază.

Aceasta și-a ținut mereu viața privată departe de lumina reflectoarelor și a fost o prezență discretă în lumea showbiz-ului românesc.

Ce faptă din copilărie a ascuns Anca Dumitra de părinți

De curând, într-un material realizat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Anca Dumitra a avut parte de mai multe surprize.

Într-una dintre provocările lansate de prezentatorul TV, actrița a dezvăluit, în direct, mamei sale ce faptă le-a ascuns atunci când era copil.

„Mai știi când ați plecat voi de Revelion de acasă, ? Am stat, dar am și ieșit puțin, iar apoi, mai târziu am stat în casă, adică am stat mai mult plecată.

Nu mai știu câți ani aveam pe atunci. Și discoteca aia de la țară când am zis că am fost de două ori, n-a fost chiar așa, a fost de mai multe ori …”, a mărturisit Anca Dumitra, în cadrul emisiunii „La Măruță”, potrivit .

Anca Dumitra și-a amintit cu drag despre perioada copilăriei, apoi, într-o notă de umor Anca a spus: „Nu prea am ascuns lucruri. Eu sunt mai sinceră de fel”.

Vezi această postare pe Instagram

Anca Dumitra, dezvăluiri despre relația cu un austriac

Actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei, Manfred Spendier. În relația lor, că vorbește mai mult, iar el este foarte romantic și iubitor și că sunt reticenți doar în public.

„Vă spun eu, vorba aceea din politică, merge bine totul. Suntem de ceva timp. Ceva ani, ceva timp. Eu sunt destul de discretă așa și totuși surprinzătoare. Dar nu știu ce să zic, decât enjoy the time. Nu sunt foarte confortabilă în postura de a mărturisi așa chestii personale. (…)

În confortul casei suntem amândoi dezinhibați, . Însă, în societate, da, se poate ca el să fie un pic mai timid. Eu sunt mai vulcanică, cred. Ne asemănăm destul de mult”, a mărturisit actrița în cadrul unei emisiuni.