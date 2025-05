Anca Dumitra, despre cum a devenit Gianina din Las Fierbinți: „Am simțit că este pentru mine”

cea care o interpretează pe Gianina din , a vorbit despre momentul în care a luat ul pentru rolul pe care l-a avut în serial. Actrița a spus că a simțit că este pentru ea, conform .

Despre casting, începuturi și colegi

„Imi aduc aminte perfect mometul castingului. Este surprinzător cum poți învăța un text și două zile mai târziu să nu mai știi nimic din el, când s-a dat stop la filmare. Însă sunt anumite momente care rămân cu tine pe vecie, și profesional, așa cum este acesta, cel în care am fost cooptată în echipa Las Fierbinți. Îmi aduc aminte când m-am prezentat la casting pentru Las Fierbinți, am citit doua secvențe pe care urma să le dau la casting și instinctul m-a făcut să bag o gumă de mestecat în gura, să îmi pun o floare în colțul urechii și să prezint o nonșalanță și o relaxare care se pare că au funcționat. Dar eram încarcată de mari, mari emoții. Am simțit că este pentru mine, nu știu cum să explic, știam că o să fie ceva…”, a declarat Anca Dumitra.

Actrița a fost întrebată despre episodul pilot și rolul Gianinei de atunci.

„A fost printre cei 6-7, nu eram foarte mulți, în sezonul 1 s-a dezvoltat harta persoanjelor și au apărut alte noi persoanje principale. La început Gianina era personajul alături de Robi, Dorel, Giani, Bobiță, Vasile, învățătorul satului… Gianina a fost acolo de la începuturi”, a răspuns aceasta.

Cât despre relația cu colegii, ea a spus că a „funcționat cu toți foarte bine”.

„ Într-adevăr, am mai spus asta, îmi place foarte mult când se întâlnește Gianina cu Giani sau Dorel, cu Robi… Îmi place când suntem toți împreună, la filmări. Nu sunt dese momentele, însa sunt memorabile”, a adăugat Anca Dumitra.