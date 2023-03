Anca Dumitra, despre cum personajul Gianina i-a schimbat viața: „Mi se întâmplă pe stradă, întâmplător, sau oriunde”

Personajul Gianina din Las Fierbinți i-a adus Ancăi Dumitra o împlinire și o recunoaștere la care nu se aștepta niciodată.

Vedeta de la PRO TV a vorbit despre cum i-a schimbat viața acest rol.

Anca Dumitra, despre rolul din „Haita de acțiune”

Pe lângă filmările pentru „Las Fierbinți”, care continuă și acum, Anca a fost foarte ocupată în ultima perioadă, având și alte proiecte. Cel mai recent a ajuns pe marile ecrane, iar personajul pe care Dumitra îl joacă în „Haita de acțiune”, este cu totul diferit față de haioasa Gianina.

Anca Dumitra a intrat în pielea doamnei Avramescu în filmul lui Vali Dobrogeanu, o femeie cu bani mulți, extrem de influentă în lumea bună a Capitalei, o adevărată scorpie, capabilă de orice pentru a-și apăra statutul și oamenii dragi. Aceasta a mărturisit că experiența a fost una plăcută pentru ea și, oricât de bine a intrat în pielea personajului negativ din Haita, nu ar face nici măcar 1% din lucrurile pe care le face respectiva femeie de afaceri.

„Este un rol de mică întindere, dar esențial, sper eu, în economia filmului. Este un rol în care publicul poate că nu m-a mai văzut, e ceva complet diferit. Chiar dacă e un film de comedie, în mare parte, rolul meu este unul cât se poate de serios. Mi-a plăcut la nebunie să filmez.

Nu am văzut deloc filmul înainte de a intra în cinematografe, doar frânturi. Idei am avut în cap despre cum au ieșit anumite secvențe, dar alta e când e totul montat, când vezi toată capodopera. Nu mă regăsesc în acest personaj, chiar deloc! Nu aș face niciun lucru din cele pe care le face acest personaj. Răspunsul meu este ferm: nu, chiar nu mă regăsesc”, a declarat Anca Dumitra pentru .

„Mi se întâmplă pe stradă, întâmplător”

Aceasta a povestit și cum a fost atmosfera la filmările din Haita. Vedeta nu a stat prea mult în preajma actorilor, dar scurta ei ședere a fost destul de intensă și memorabilă.

„Eu nu am petrecut prea mult timp la filmări, personajul meu neocupând foarte mult spațiu, însă, așa cum am zis, este unul cu importanță în desfășurarea acțiunii din poveste. Atât cât am petrecut la filmări m-am bucurat foarte tare. Mi-a plăcut mult. M-am înțeles extraordinar cu toată echipa. M-am bucurat să mă intersectez cu colegii. Cu ceilalți actori m-am înțeles foarte bine. M-am bucurat să am parte de o experiență inedită, mică și intensă”,ne-a mai spus Anca Dumitra.