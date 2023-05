Anca Serea, în lacrimi la TV / Ce i-a provocat emoție vedetei

Anca Serea a avut parte de emoții puternice, chiar în direct la TV.

Aceasta și-a amintit de copilărie.

Anca Serea, în lacrimi la TV

Anca Serea a trăit emoții puternice când și-a amintit de copilăria ei, de fratele ei, de învățătoare și de toți cei dragi.

Cu zâmbetul pe buze, Anca Serea a pășit în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță. Prezentatorul a așteptat-o pe soția lui Adi Sînă cu o cutie roșie, în care se ascundeau cele mai ale vedetei. Mai multe fotografii vechi au emoționat-o pe Anca Serea până la lacrimi.

Una dintre poze i-a trezit cele mai frumoase amintiri. E vorba de o fotografie cu ea în copilărie. „Chiar că surprize. Stai să-mi revin. Știi de ce plâng? Am crezut că nu mai am aceste poze. Nici nu știu dacă se înțelege ce spun. Asta e o poză pe care am făcut-o în fața casei bunicilor mei care nu mai sunt.

Cred că e singura poză pe care o am. Nici nu mai știu, cred că eram până în clasa I”, a spus vedeta, potrivit .

Vedeta a fost surprinsă de diriginta ei

Mai apoi, vedeta a fost surprinsă, căci diriginta ei și-a făcut apariția în platoul emisiunii de la Pro TV. „Deci chiar m-ai emoționat, sincer. Vai, nu cred. Doamne, sunteți neschimbată. Deci nu cred că ați venit. Iertați-mă că plâng, dar sunt superemotivă”, a mărturisit Anca Serea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Fosta dirigintă, numită de vedetă „doamna Bibica”, a spus că aceasta era o elevă timidă, care nu se afirma.

„Vai, Ancuța, nu-mi vine să cred că am venit. Să ții tu minte că toți te-am iubit și te-am apreciat. În clasa a 6-a dată când a luat premiul 2, în rest avea doar locul 1”, a declarat profesoara.