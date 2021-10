Anca Serea, răspuns tranșant celor care cred că face parte dintr-o sectă: „Când simt nevoia să îmi eliberez sufletul...”

Prezentatoarea TV Anca Serea are șase copii, arată minunat și are o agendă aglomerată. Internauții bănuiesc ca aceasta face parte dintr-o sectă religioasă…

Anca Serea sectantă sau nu?

Pentru a pune capăt speculațiilor, Anca Serea a vorbit despre religia pe care o are. Ea a spus că nu face parte din nicio sectă, ci pur și simplu îi plac copiii și adoră să fie mamă. Potrivit acesteia, religia nu reprezintă un subiect de discuție.

„Mi s-a întâmplat în decursul carierei mele să primesc o mulțime de întrebări pe aceasta tema, uneori formulate sub forma de reproșuri sau acuzații. Deși am ajuns sa nu mă mai las afectata de ele, nu neg faptul că mă deranjează că atât de mulți oameni se gândesc la aceste lucruri si sunt atât de interesați de religia mea”, a scris Anca Serea în blogul personal.

Serea, despre apropierea sa de biserică

Prezentatoarea spune că e de religie ortodoxă și e cu frica de Dumnezeu, crede în puterea binelui și merge la biserică.

„De fiecare sărbătoare importanta, dar si duminica sau pur si simplu când simt nevoia sa îmi eliberez sufletul merg la biserica si am norocul de a fi aproape de Mânăstirea Cernica. Însă nu consider ca acest lucru trebuie discutat sau dezbătut si nici nu mă consider datoare sa mă explic”, a mai scris Anca Serea.

Anca Serea și Adi Sînă cresc șase copii. Prezentatoare este dedicată familiei și nu renunță la ideea de a mai avea copii.