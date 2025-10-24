Anda Adam a povestit cum s-a încheiat procesul cu Oana Zăvoranu și cum a executat-o silit pentru suma de 20.000 de lei. Artista este de părere că instanța a fost prea blândă în acest caz.

Anda Adam dezvăluiri despre procesul cu Oana Zăvoranu

sunt în conflict de mai multă vreme. În urmă cu câțiva ani, Anda Adam a dat-o în judecată pe Oana Zăvoranu, din cauza afirmațiilor pe care această din urmă le-a făcut la adresa ei. Instanța i-a dat dreptate și a dispus ca Zăvo să-i plătească o sumă de stul de consistentă, în jur de 20.000 de lei.

„ a pierdut procesul și mi-a și dat banii. Nu atât cât aș fi vrut eu să obțin de la ea pentru toate lucrurile pe care mi le-a zis. Au fost 4.000 de euro. Și i-a fost greu să îmi dea banii pentru că nu mai avea bani”, a povestit Anda Adam.

Într-un podcast, cântăreața a dezvăluit cum a executat-o silit pe Querida și cât de greu i-a fost să recupereze sumele acordate de judecători. Potrivit spuselor sale, Zăvoranca nu prea mai avea bani, astfel că a fost destul de complicată. Anda Adam a povestit că rivala sa avea conturile blocate din cauza datoriilor.

„Nu avea din ce să mai plătească, pentru că deja, din câte am înțeles, avea foarte multe datorii. Avea să dea foarte mulți bani la foarte multă lume și nu mai avea nimic. Avea proprire pe toate conturile. Dar banii s-au tras automat pentru că e o procedură legală cu executor. Și de fiecare dată când au mai existat ceva sume la ea în cont, acești bani erau trași”, a mai dezvăluit artista.

Decizia magistraților i s-a părut blândă

Anda Adam a relatat că Oana Zăvoranu ar fi spus niște lucruri urâte despre ea și despre copilul ei. Aceasta a fost picătura care a umplut paharul și a determinat-o să acționeze în instanță. Ea a și câștigat, de altfel. Cântăreața spune, însă, că este nemulțumită de suma pe care a primit-o ca despăgubiri.

„Au venit banii cu tranșe mici, dar au venit. Eu am cerut 20.000 de euro și e mică suma, crede-mă pentru câtă terfeleală a făcut ea-n presă. Am cerut 20.000 de euro și s-au aprobat 20.000 de lei, care a fost costul avocatului. Ar fi meritat să plătească mult mai mult”, a mai spus Anda Adam.

Cum a ajuns Anda Adam la proces cu Zăvoranca

Scandalul dintre cele două a pornit în momentul în care artista s-a pozat cu fiica ei în tricouri similare. Oana Zăvoranu a spus atunci că Anda Adam „și-a scos fiica la produs”.

Aceste afirmații, făcute în spațiul public, au înfuriat-o pe artistă. Ea a decis să apeleze la pentru a regla lucrurile cu Oana Zăvoranu.

De altfel, nu este singura persoană din showbiz care a fost luată la țintă de Zăvoranca. Mai multe starlete au urmat exemplul Andei Adam și au deschis procese. Între acestea și Oana Roman.