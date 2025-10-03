B1 Inregistrari!
Olga Barcani, peripeții la Asia Express: „Îmi venea s-o strâng de gât. Și ea pe mine. Oamenii nu știu ce drac împielițat sunt eu"

Olga Barcani, peripeții la Asia Express: „Îmi venea s-o strâng de gât. Și ea pe mine. Oamenii nu știu ce drac împielițat sunt eu”

03 oct. 2025, 20:25
Olga Barcani, peripeții la Asia Express: „Îmi venea s-o strâng de gât. Și ea pe mine. Oamenii nu știu ce drac împielițat sunt eu”
Olga Barcani a vorbit despre experiența Asia Express și prietenia cu colega de echipă, Karmen Minune. Sursa foto: Captură video - Un show păcătos / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Olga Barcani despre experiența Asia Express
  2. Ce a spus Raluca Bădulescu despre oamenii întâlniți pe traseul Asia Express

Olga Barcani a vorbit despre experiența Asia Express și cum a făcut față provocărilor alături de colega de echipă, Karmen Minune. Olga a spus că pe traseu a întâlnit oameni agresivi, dar și oameni de treabă, inclusiv un român care i-a cerut să facă o poză împreună.

Ce a spus Olga Barcani despre experiența Asia Express

„Cel mai important e să ai un om pe care să îl suporți, să-l iubești, un pic de iubire trebuie să fie acolo, altfel știi cum? Gândește-te că noi stăteam câte șase ore la testimoniale și Karmen vorbea, vorbea vorbea păi la un moment dat îmi venea s-o strâng de gât și ea pe mine, dar pentru că o iubeam, al lăsat-o”, a spus Olga Barcari, în cadrul emisiunii „Un show păcătos”.

Olga a mai afirmat că ea și Karmen și-au suportat reciproc „ieșirile” și nu s-au învinuit pentru greșelile pe care le făcea fiecare.

De asemenea, ea a remarcat amuzată că oamenii o percep ca pe o fată finuță, drăguță, fără ambiție, dar „ei nu știu dracu’ din mine, nu știu ce drac împielițat sunt eu, nici Karmen. Ei, acum, săracii văd”.

Olga s-a plâns apoi că pe traseu unii șoferi au fost „foarte agresivi” și tot claxonau: „Eu era să-mi iau bătaie în Asia Express de la un vietnamez. O să fie, sper să nu dea (pe post). Sunt foarte periculoși”.

În schimb, au întâlnit un român care era acolo în vacanță și s-au pozat împreună.

Ce a spus Raluca Bădulescu despre oamenii întâlniți pe traseul Asia Express

Și Raluca Bădulescu a povestit, în stilul caracteristic, despre oamenii pe care i-a întâlnit pe Drumul Eroilor de la Asia Express. Ea a susținut că oamenii de pe traseu au fost extrem de generoși și de primitori, dar s-a ciocnit pe stradă, în centrul Manilei, și de un altfel de personaj.

„Una se ducea la un eveniment. Mamă, n-am s-o uit pe aia câte zile oi avea! Una influenceriță. Aia mi-a pus capac, mi-a dat la ficat.

Se dăduse jos dintr-o mașină cu șofer și am zis: ”poate avem noroc, Doamne ajută!, omul o fi șofer, mașina e liberă, poate cine știe…”. Și ea era puțin așa suferindă, era gen: ”I have to go to an event” (”trebuie să mă duc la un eveniment”). Unde te duci, fă?

Plastică obosită, care era îmbrăcată… Și se uita așa de sus, adică noi eram puțin inferiori. Deci era această influenceriță nebună care se duce la un eveniment! Două haine pârâte… S-o fi văzut pe stradă așa, o luam de cocul ăla așa de două ori….

Deci noi eram practic gândacii ei de bucătărie”, a povestit Raluca Bădulescu, tot într-o emisiune a lui Dan Capatos.

