După experiența intensă trăită pe Drumul Eroilor în „Asia Express”, Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, privesc deja spre noi proiecte. Cu toate că lor a fost marcată de foame, oboseală și probe solicitante, cuplul spune că anul 2026 va aduce surprize importante, inclusiv un film și posibila participare la un nou reality show.

Planuri mari pentru 2026

Participarea în „Asia Express” a reprezentat pentru Anda și Joseph Adam una dintre cele mai solicitante experiențe de până acum. Cei doi au avut parte de teste care i-au scos din zona de confort, au simțit lipsurile de zi cu zi specifice competiției și au trecut prin momente-limită. Cu toate acestea, experiența i-a apropiat și mai mult și le-a deschis apetitul pentru noi provocări.

Anda Adam a dezvăluit că discuțiile pentru un proiect TV nou erau deja începute înainte de „Asia Express”, iar anul viitor ar putea fi momentul în care acestea devin realitate. În paralel, artista și soțul ei își doresc să realizeze și primul lor film, proiect pentru care deja au conturat direcțiile principale.

Până atunci, cântăreața și-a luat o scurtă pauză, lăsându-l pe Joseph să gestioneze detaliile logistice și să se asigure că toate dorințele ei sunt respectate.

„Suntem un cuplu puternic și nu spunem nu provocărilor”

Cei doi au participat recent la premiera filmului „Crăciun cu Ramon”, în care joacă Pavel Bartoș și care va rula în cinematografe începând cu 5 decembrie. Acolo, Anda Adam a vorbit despre șansele ca ea și soțul ei să participe la „Power Couple”, un reality show în care accentul este pus pe dinamica și forța relațiilor.

„Păi nu, că noi suntem destul de puternici, așa nu prea spunem noi nu provocărilor. Cât despre Power Couple discuțiile au fost în direcție oricum înainte de Asia Express. Pentru că noi ne bucurăm că oamenii ne percep așa, ca un cuplu puternic. Pentru că ăsta e numele emisiunii, de fapt. Dar nu putem să vă spunem ceva foarte concret acum. Vedem în anul ce vine”, a declarat artista pentru cancan.ro.

De ce au ales „Asia Express” în locul „Power Couple”

Întrebată de ce au preferat competiția de la Antena 1 în locul formatului „Power Couple”, Anda Adam a explicat că cele două proiecte nu se suprapuneau.

„Păi nu erau în aceeași perioadă oricum. Power Couple trecuse deja, pentru că se filmează când încă e cald afară. Pe când în Asia noi am plecat în luna februarie. Deci nu se suprapuneau oricum ca proiecte. Dar dacă tot ai întrebat, am vrut să îți răspund că n-a fost un subiect care nu a fost atins. Vom vedea”, a spus cântăreața.