Andi Moisescu a fost părăsit de tată când avea 4 ani: „Nu a mai dat niciun semn”. De ce vede, totuși, „un mare câştig” în această dramă

Andi Moisescu a povestit că a fost crescut de bunicii din Mangalia până la vârsta de 7 ani, iar la 4 ani a fost părăsit de tată. „Pe mine, dacă vrei, m-a motivat să privesc cu mult mai multă seriozitate rolul meu de tată pentru Să fiu ceea ce el n-a putut să fie. Din punctul ăsta de vedere, cred că este un mare câştig atât pentru mine, cât şi copiii mei”, a spus acesta.

De ce a fost crescut Andi Moisescu de bunici

Acesta a ajuns în grija bunicilor deoarece mama lui era studentă când l-a născut și s-a preocupat să învețe.

„Mama a făcut chimie industrială și de asemenea a terminat liceul prima, numai cu zece. N-a avut o notă de nouă la școală. Și facultatea tot prima a terminat-o, a fost șefă de promoție. Și a luat repartiție în București, dar asta s-a întâmplat când eu eram măricel”, i-a spus Andi Moisescu lui Cătălin Măruță, potrivit

El a povestit cum a ajuns în grija bunicilor: „Am venit pe lume ușor prematur, ca să nu zic de-a dreptul prematur, am fost la maternitatea Polizu și așa am reușit să trec cu bine de primele două săptămâni. După ce am fost pus pe linia de plutire, în 1972, direct de acolo m-au dus la gară, au luat un compartiment întreg într-un vagon și m-au dus la Mangalia. Și de la vârsta de două săptămâni m-au crescut bunicii”.

Andi Moisescu a fost părăsit de tată

El a mai susținut că când avea doar 4 ani. A încercat apoi să dea de el, dar nu a reușit.

„Orice copil resimte lipsa unui părinte. (…) E o situaţie tristă, din păcate, nu vreau să judec pe nimeni, fiecare face cum îl taie capul. Nici nu am avut cum să ţin legătura cu el. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, nu am reuşit, sub nicio formă. Ca să ţi-o zic p-aia dreaptă, am pierdut şi noţiunea de tată. Poate că într-un fel e o eliberare pentru noi, nu te mai gândeşti, pentru că dacă o faci o să suferi. Te obişnuieşti cu ideea”, a afirmat Andi Moisescu, pentru Adevărul.