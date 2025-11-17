B1 Inregistrari!
Andi Moisescu: „Mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el". Cine l-a influențat în alegerea carierei

Andi Moisescu: „Mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el”. Cine l-a influențat în alegerea carierei

Selen Osmanoglu
17 nov. 2025, 13:44
Sursa Foto: Facebook/ Andi Moisescu
Cuprins
  1. „Mă fascina”
  2. De la radio la TV
  3. Pasiunea mai puțin știută

Andi Moisescu a vorbit despre începuturile carierei sale. Acesta a mărturisit că a existat o persoană care l-a influențat în ceea ce privește alegerea carierei. Iată despre cine este vorba!

„Mă fascina”

„În primul rând, a existat o persoană care m-a atras să intru în radio, că înainte de televiziune am fost în radio. Și acea persoană era unul dintre prezentatorii de la Europa Liberă, Andrei Voiculescu îl cheamă”, a explicat Andi Moisescu, pentru Viva.

„Avea o rubrică muzicală în anii ‘80 și mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el. Dar pe vremea lui Nea Nicu nu puteai să mărturisești așa ceva, să spui că asculți Europa Liberă, pentru că nu era permis”, a adăugat.

De la radio la TV

„În ceea ce privește televiziunea, eu am avut o mare reținere, pentru că am dat niște teste când eram la radio – au vrut să vadă dacă nu cumva suntem buni și pentru TV”, a mărturisit artistul.

„Iar eu, când am văzut prima oară o cameră, cu becul ăla aprins, m-am blocat complet. Nu am fost în stare să spun nici cum mă cheamă de emoție, m-am pierdut complet. Atunci am crezut că n-am nicio treabă cu meseria asta și m-am ferit de ea cât am putut”, a adăugat.

Pasiunea mai puțin știută

Andi a mărturisit că are o pasiune pe care puțini o cunosc. Este vorba despre politică.

„Președintele a terminat o facultate de matematică, la fel și premierul. În principiu, viața mi se pare că are destul de multă matematică în ea, vă spun sincer, și meseria pe care o fac eu, și radioul, și muzica, și comunicarea — cam toate au matematică în ele, de fapt. Prin urmare, și politica are matematică”, a spus el.

„Să știi că eu am fost pasionat de politică încă de pe vremea liceului, din clasa a unsprezecea, din 1989, că înainte nu aveam cum. Nu-mi imaginez că cineva a putut să se gândească cu drag la politică până în ‘89”, a adăugat.

