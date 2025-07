Andra Volos a ajuns pe mâinile medicilor. Ce intervenție a făcut soția lui Lele

a ajuns în cabinetul medicilor esteticieni și, deși în trecut a mai făcut anumite proceduri de înfrumusețare, de data aceasta însă este pentru prima dată când apelează la o intervenție, în adevăratul sens al cuvântului.

Soția lui a mai apelat la esteticieni pentru a-și injecta acid hialuronic în buze, însă până acum nu a recurs la operații la nivelul feței. Frumoasa mămică a apelat la o intervenție la nivelul mandibulei, pentru ca aceasta să fie mult mai definită. Pe lângă acest lucru, șatena a optat și pentru o altă formă a buzelor, mult mai naturală.

De ce a recurs Andra Volos la această procedură

Andra a explicat motivul pentru care a ales să facă astfel de proceduri. Se pare că femeia și-a dorit să se simtă mult mai bine în piele sa și nu a făcut acest gest din „îngâmfare”.

„Mămici, știu cât de ușor e să ne punem mereu pe ultimul loc. Dar știu și cât de bine face sufletului o mică schimbare care ne redă încredere și starea de bine. Recent, am ales să-mi ofer un mic refresh – un contur mai definit al mandibulei (jawline) și o formă subtilă, naturală a buzelor. Nu am făcut-o din „vanitate”, ci din dorința de a mă simți mai bine cu mine însămi (…) Nu uitați, mămici frumoase, e ok să ai grijă de tine. Nu e egoism, e iubire de sine”, a scris Andra Volos, pe