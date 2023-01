Andreea Antonescu, criticată de internauți pentru postările post-naștere: „Nu contează că am 40 de ani, ca am născut de 3 săptămâni, am reușit să revin la forma inițială”

În data de 19 decembrie, Andreea Antonescu a născut cel de-al doilea copil, o fetiță, și a reușit să își recapete silueta în mai puțin de o lună de la naștere.

Artista are, în prezent, abdomenul plat și este încântată că a reușit să scape de kilogramele în plus într-un timp atât de scurt.

Andreea Antonescu a revenit la forma fizică inițială după naștere

Recent, Andreea Antonescu a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în care lasă la vedere abdomenul. Cântăreața a născut o fetiță perfect sănătoasă pe 19 decembrie, micuța . Sienna este primul copil al vedetei, iar adolescenta a ales să locuiască o perioadă în Statele Unite ale Americii, acolo unde a dorit să studieze.

Pe parcursul sarcinii, Andreea Antonescu a luat în greutate aproximativ 8-10 kilograme de care a reușit să scape destul de repede. La 3 săptămâni după ce a născut, concurenta de la America Express – Drumul Aurului se mândrește cu abdomenul său.

„Și da… mi-am revenit fizic! ✨ Nu contează că am 40 de ani, ca am născut de 3 săptămâni… am reușit să revin la forma inițială, pe lângă faptul că am mai primit de la Dumnezeu încă o minune de fetiță. ? Ai încredere în visurile tale, în tine și în ce îți e menit în această viață, restul sunt detalii”, a postat artista pe rețelele de socializare, potrivit .

Un fan a precizat că această transformare nu este posibilă în cazul tuturor mamelor. „Bravo și foarte bine pentru tine, dar hai să nu promovăm standarde post-naștere care nu pot fi atinse de toată lumea și care pot să agraveze depresia post-natală a unora. Să fim realiști că nu toată lumea revine atât de repede la corpul de dinainte, fie că nu au resurse, fie că nu este posibil. P.S. Fără ură! ?”

Andreea Antonescu, aspru criticată pe rețelele de socializare

Artista a mai fost aspru criticată de una dintre urmăritoarele sale, pentru faptul că nu a postat fotografii când își alăptează bebelușul. „Te-ar fi ajutat alăptatul, . Cam despre asta e maternitatea la 40 de ani. Și despre alăptare pentru că e cea mai bună formă de a-ți reveni și pentru bebelină sursa de hrană primordială”, a fost comentariul lăsat de un fan.

Răspunsul Andreei Antonescu nu a întârziat să apară: „Și în afară de pompa pe care o folosesc și pe care am postat-o deja, ce ar fi trebuit să arăt?? Copilul la sânul meu gol?”