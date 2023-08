Andreea Antonescu radiază de fericire după ce fiica ei, Sienna, s-a mutat cu școala în România: „Am dat reset la toată viața”

Andreea Antonescu radiază de fericire după ce Sienna, fetița pe care o are , s-a mutat cu școala în România. Ea și-a dorit atât de mult să fie alături de fiicele ei, motiv pentru care acum este tare fericită și împlinită.

Până acum, Sienna venea în România doar în vizită, dar a revenit definitiv, urmând să fie înscrisă la școală, în clasa a șasea.

Andreea Antonescu nu mai trebuie să zboare în America! Fiica ei va sta în România

„Ea a studiat acolo. Și, acum, de dragul fetiței celei mici, Venice, și al meu a decis să rămână aici. Fiică-mea a rămas cu mine. Urmează să o înscriu la școală, în clasa a șasea.

Ea și-a dorit să rămână aici, dar era și visul meu să am fetele aici. Dincolo de trăirile pe care le aveam eu, supărările, că aveam doi copii pe două continente și îmi era foarte greu, acum am inima împăcată. Nimic nu e mai frumos de atât, să fiu cum fetițele. Sunt foarte fericită, sunt liniștită. Nu mai am niciun necaz.

Îți dai seama, Sienna era acolo, fusul orar pe invers, încercam s-o prind la telefon când mergea sau se întorcea de la școală.

Nici nu mai aveam posibilitatea să plec în America, așa, din zi și din noapte, cum făceam eu înainte, să stau cu Sienna. Acum, că stau amândouă aici, am dat reset la toată viața și mergem mai departe”, a declarat Andreea Antonescu.

Vezi această postare pe Instagram

Ce se va întâmpla cu fostul ei soț, Traian Spak

„Traian a spus că este foarte bucuros că eu și Sienna ne dorim același lucru, adică să fim împreună. Eu și Sienna ne doream să fim împreună și suntem fericite.

Eu și Traian suntem în relații foarte bune. Nu știu dacă o să mai fiu cu el… Lucrurile astea nu se știu. Pentru astea nu ai cum să bagi niciodată mâna în foc. Nu poți să știi dacă se va întâmpla sau nu”, a mai declarat Andreea Antonescu.