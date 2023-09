Andreea Bălan a vorbit despre începuturile relației cu Victor Cornea / Când s-au întâlnit cei doi pentru prima dată

una dintre cele mai apreciate, îndrăgite și cunoscute artiste din România. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că vedeta este împreună cu și că trăiește o adevărată poveste de dragoste alături de el. Nu de mult, Andreea Bălan a dat câteva detalii despre povestea ei de dragoste pe care o trăiește alături de tânărul jucător de tenis.

Andreea Bălan, despre începutul relației cu Victor Cornea și când s-au văzut pentru prima dată

a declarat pe YouTube că această vară a fost una dintre cele mai frumoase, pentru că și-a găsit dragostea, pe Victor. De ziua ei de naștere, Andreea Bălan a făcut publică relație pe care o are cu tenismenul. Cei doi sunt împreună din primăvara acestui an și pare că se înțeleg de minune.

„Am avut parte de o vară foarte frumoasă, deoarece pe strada mea a venit dragostea. De ziua mea, pe 23 iunie, am putut să facă marele anunț că sunt iubită și îl iubesc pe Victor Vlad Cornea. Eu și Victor suntem împreună de câteva luni, din primăvară și bineînețeles am fost foarte curioasă să merg cu el în turnee, să văd cum joacă, cum câștigă și să fiu alături de el trup și suflet la toate meciurile. Am putut să fac acest lucru, deoarece fetițele mele aveau deja stabilite o lună să o petreacă cu tatăl lor. Toată luna iulie am fost liberă ca să-l pot însoți pe Victor”, a spus Andreea Bălan, pe Youtube, scrie .