Andreea Bălan, despre iubitul ei: „Joacă tenis de la 9 ani neîncetat”. Ce sacrificii a făcut Victor Cornea de-a lungul carierei

a vorbit despre logodnicul ei, . Ea a declarat că acesta a fost nevoit să facă mai multe sacrificii, de-a lungul carierei lui în , scrie .

Tenis de la 9 ani

Andreea Bălan a vorbit despre cariera în tenis a iubitului ei. Ea a spus că joacă tenis de la 9 ani și a fost nevoit să facă sacrificii pentru a ajunge unde este acum.

„Victor joacă tenis de la 9 ani neîncetat, a fost de 6 ori campion național la juniori și seniori, iar de 8 ani joacă numai în străinătate la cele mai mari turnee și ne reprezintă. Acasă, la părinții săi în Sibiu, are aproape 300 de trofee și fiecare trofeu reprezintă un turneu de 4 meciuri câștigate. Mi-a spus că își amintește de fiecare meci și de fiecare experiență plăcută sau mai puțin plăcută pe terenul de tenis. Știe să piardă, dar cel mai important – știe să se ambiționeze și să o ia de la capăt în săptămâna următoare în altă țară. Pentru a se menține in top 100 mondial, joacă 40 de săptămâni pe an și are peste 100 de zboruri. Nu e deloc ușor și performanța se face cu mari sacrificii. Eu sunt cea mai mândră pentru munca, dedicarea, perseverența și disciplina de care dă dovadă”, a povestit Andreea Bălan, pe rețelele de socializare.

Succesul în carieră îi aduce bucurie jucătorului de tenis, dar și faptul că inspiră o generație.

„De la 9 ani… mă bucur că au fost cu folos și că las ceva în urmă și că inspir o generație de copii. Sper mai multe generații! Săptămâna viitoare în Franța joc, și tot așa. Apoi în Spania, apoi în Italia și apoi la București”, a declarat Victor Cornea.