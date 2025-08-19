B1 Inregistrari!
Andreea Bălan, criticată după ce s-a dus în fustă mini la Mănăstirea Prislop: „Extraordinar unde s-a ajuns…” (FOTO)

Traian Avarvarei
19 aug. 2025, 23:15
Sursa foto: Andreea Bălan / Facebook

Andreea Bălan a stârnit controverse în online, după ce a mers îmbrăcată într-o fustă mini la Mormântul Părintelui Arsenie Boca, din curtea Mănăstirii Prislop.

Cuprins

  • Ce mesaj a transmis Andreea Bălan de la mănăstire
  • Cum au reacționat internauții când au văzut-o pe Andreea Bălan

Ce mesaj a transmis Andreea Bălan de la mănăstire

„Mai devreme, in drumul spre concert am ajuns pentru prima oara la Manastirea Prislop, la Mormantul Parintelui Arsenie Boca🙏

M-am rugat pentru sanatate, liniste si pace sufleteasca❤️”, a transmis artista, într-o postare în online:

Cum au reacționat internauții când au văzut-o pe Andreea Bălan

Numeroase persoane au lăsat comentarii la postarea Andreei Bălan. Multe au fost critice, dar vedeta a primit și destule laude și încurajări.

Iată câteva dintre comentarii:

  • „Cum de te-au lăsat să intri așa îmbrăcată 🫣”
  • „Înainte să mă uit la comentarii, am știut că majoritatea sunt despre fustița scurtă… Credința o porți în suflet, nu e despre cum te îmbraci, despre cum arăți și câte tatuaje ai!”
  • „Zău? Atunci du-te în chiloți la biserică sau la mănăstire ..Dacă tot mergi o dată la ceva timp într-un loc atât de sfânt, eu zic că trebuie să mergi îmbrăcată corespunzător, nu cu cracii la vedere …Andreea Bălan se îmbracă numai așa de când o știu eu și totuși acum putea să facă o «excepție»“
  • „Cum de i s-a permis să meargă așa la mănăstire? Extraordinar unde s-a ajuns…”
  • „S-a schimbat moda la mănăstire?”
  • „Credința este ceea ce ai în suflet. Ce este acolo nu-ți poate lua nimeni și nici nu trebuie să dai explicații sau să te conformezi doar că așa vrea publicul. Bravo Andreea, pentru tine și sufletul tău ai ajuns într-un loc mirific, cu o însemnătate aparte. Ești divină!”
  • „Daca era o doamna mai necunoscuta nu cred ca avea acces in manastire cu asemenea fusta , dar daca i pui de vedeta clar merge …pana si manastirile sunt la asa mod … nu este vina ei ( frumos ca a mers ) , ci atitudinea unora din manastiri …romanian style ..”
  • „Măcar Andreea a adus bucurie câtorva oameni care treceau pe-acolo, nu a aruncat cu răutăți și falsă evlavie. Și a și cumpărat de la mănăstire. Mai bine cu fustă scurtă și inima deschisă decât cu fustă până la pământ și plină de răutate. You go girl”
  • „Bravo ție Andreea! Bunul Dumnezeu să te ocrotească! Credincioaselor,credincioșilor, preotul spune să nu judecați! Ne vede Bunul Dumnezeu pe toți !”
  • „Pe mine nu mă deranjează ținuta ta pt că asta se comentează observ…Dumnezeu ne judecă nu sunt în măsură…dar când am fost acum mulți ani în urmă eram în blugi și nu m-au lăsat să intru…mi-au dat o fustă și să pun ceva pe cap…altfel nu puteam să intru…dar cred că acum nu se mai ține cont de asta ….Doamne Ajută! Să îți fie cu folos!”.

