Andreea Bălan și Victor Cornea au plecat în Austria / Cine are grijă de fetițele artistei

De când și-au oficializat relația, Andreea Bălan și jucătorul profesionist de tenis, Victor Cornea, merg des în străinătate, acolo unde sportivul are turnee. Cât timp este plecată împreună cu iubitul ei, Andreea le lasă pe fetițele ei, pe care le are din fosta căsnicie cu George Burcea, acasă, unde are un ajutor de nădejde.

Cine are grijă de fetițele Andreei Bălan când ea este plecată

Asaltată cu întrebările fanilor, Andreea a dezvăluit pe contul ei de cum se descurcă în postura de mamă de când a început o relație cu Victor Cornea. Artista a recunoscut că mama ei, Valeria, a ajutat-o foarte mult cu fetițele Ella și Clara, după divorțul de George Burcea, scrie .

„Cum te împarți între fetițe și viața de cuplu?”, a fost întrebată Andreea Bălan de una dintre urmăritoarele ei de pe Instagram. Artista a răspuns imediat: „Foarte bine! Mă ajută mama și au fost plecate în vacanță”.

Ce cred părinții lui Victor Cornea despre Andreea Bălan

Andreea Bălan i-a cunoscut deja pe părinții iubitului ei, însă au apărut zvonuri potrivit cărora aceștia nu ar fi de acord cu celebra cântăreață.

„Părinții lui Victor i-au spus deja că ei nu se vor opune, dar că nu sunt deloc încântați. Nu s-au ascuns, au fost foarte clari. Nu o vor pe Andreea pentru că este prea expusă publicului, are și copiii. Ei sperau ca băiatul să-și găsească o fată de vârsta lui sau mai mică, să se cunoască bine, apoi să se căsătorească. Toată familia este făcută foc, nu le place deloc că Victor e zilnic prin ziare, consideră că tot ceea ce se întâmplă, inclusiv această relație, îi distrage atenția de la drumul lui”, ar fi spus surse apropiate cuplului pentru .

Vedeta a dorit să lămurească această situație și a precizat că are o relație foarte bună cu părinții partenerului ei și că a fost foarte bine primită în familia lor.

„Ce vreau să clarific! Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. A apărut un articol unde scria că părinții lui nu m-ar accepta. Nu este adevărat! Părinții lui mă acceptă. Am fost acasă la el, la Sibiu, și ne înțelegem minunat. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus vedeta la Antena Stars.