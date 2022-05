Andreea Bănică a ajuns din nou în cabinetul medicului estetician. Ce schimbari și-a făcut artista

Andreea Bănică este de la noi din țară. Vedeta și-a păstrat stilul de-a lungul timpului și pare că a găsit elixirul tinereții.

Artista ține foarte mult la aspectul fizic și nu ezită să apeleze la intervențiile estetice care să-i mențintă frumusețea deosebită. De asemenea, Andreea când trece pragul medicului estetician.

Andreea Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică

La 43 de ani, Andreea Bănică este într-o formă de invidiat. Vedeta are grijă de corpul său, iar vizitele la clinica de înfrumusețare nu îi sunt străine. Recent, aceasta a decis să apeleze la o nouă intervenție surprinzându-și prietenii din mediul online cu un InsaStory din cabinetul medicului estetician.

Până acum vedeta nu a apelat la nicio operație estetică și . Totuși aceasta are grijă de aspectul său și periodic trece pragul clinicilor de înfrumusețare, unde face diverse tratamente.

„S-a adunat oboseala. Am programare la un tratament pe care-l fac pentru piele, față, gât, decolteu și abdomen. Se face special pentru calitatea pielii, pentru îmbunătățirea pielii, pentru laxitatea pielii. Abdomenul meu s-a și subțiat și o să continui acest tratament.

Este un tratament pentru piele, riduri fine la nivelul feței, brațe, abdomen, bărbie dublă, cicatrici post-acneice, vergeturi și polii dilatați. Acest tratament stimulează sinteza de colagen și face pielea să devină mai fermă și mai estetică după slăbire sau naștere”, le-a transmis Andreea Bănică internauților.

Ce intervenție chirurgicală a avut Andreea Bănică în anul 2021

Pentru că-i place să vorbească despre sa pe rețelele sociale, Andreea Bănică și-a anunțat internauții la începutul lunii iunie dn 2021 că se pregătătește de un pas extrem de importat, mai exact o operație la nivelul nasului.

„Urmează să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine. Eu am probleme foarte mari, respir greu și dacă e frig, și dacă e cald. Nu suport nici aerul condiționat că mi se înfundă nasul. Pe lângă faptul că am o deviație de sept, am și cornetele mărite”, și-a anunțat Andreea Bănică fanii de pe Instagram.

De fiecare dată Andreea Bănică le-a răspuns cârcotașilor că este 100% naturală, deși pe viitor cântăreața intenționează să facă mici modificări.

„Nu am făcut nicio operație estetică, deși mă gândesc. (…) Mă dau foarte tare cu ruj pe lângă ca să am buza cât mai mare, dar pe viitor îmi doresc și eu buze mai mari și îmi doresc o ridicare de sâni pentru că înaintez în vârstă”, a declarat Andreea Bănică.