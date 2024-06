Andreea Bănică a fost amenințată și înjurată de Toni Cottura de la Fan Factory, la un concert în Cluj

, în vârstă de 45 de ani, a trecut recent prin clipe de coșmar, după un moment artistic la Cluj. Vedeta a intrat pe rețelele de socializare pentru a-și spune năduful.

Andreea Bănică a fost înjurată și amenințată de rapperul german Toni Cottura

Invitată să concerteze la Cluj, vedeta a avut parte de o experiență neplăcută. Pe aceeași scenă urma să cânte și rapperul german Toni Cottura. Corina Bud a lansat, în anul 2006, în colaborare cu Cottura melodia „Quieres Una Aventura”.

Artista a mărturisit pe rețelele de socializare că Toni Cottura i-a adresat cuvinte injurioase și că a amenințat-o, fiindcă „a așteptat prea mult să intre pe scenă”.

„Sunt în șoc! Acest om m-a înjurat și amenințat pe scările scenei unde am cântat azi în Cluj! Omul Toni Cottura de la Fun Factory!! Da, ați auzit bine… Formația copilăriei mele… pe care am îndrăgit-o eu și voi atât de mult.

Sunt atât de dezamăgită… Nu mai vreau să tac, drumul meu se oprește direct la secția de poliție unde îi voi face plângere. Nu știu dacă mă credeți, mi-a luat ceva să realizez ce mi se întâmpla azi…(…)

Omul s-a enervat că a așteptat prea mult să intre pe scenă! A făcut circ pe acolo, organizatorii au încercat să îl liniștească dar nu și-au pus problema că omul își va vărsa nervii pe primul ieșit în cale (eu care coboram de pe scenă)!

Și acum îmi răsună vocea lui în cap, injuriile, amenințările… Am trecut prin multe în viață, am tăcut, am lăsat capul jos dar asta a întrecut orice limită a bunului simț”, a mărturisit artista, potrivit .