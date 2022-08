Andreea Bănică, detalii neștiute despre relația cu fiica ei. Ce metode de educație folosește vedeta

Andreea Bănică este una dintre cele mai sexy femei din lumea showbizului românesc. Artista a reușit să-și construiască o carieră de vis și este mămică a doi copii. Vedeta are acasă două comori, o fată și un băiat, de care este foarte mândră.

Andreea Bănică, dezvăluiri inedite despre relația cu fiica ei

Andreea Bănică și Lucian Mitrea s-au căsătorit în 2008, iar un an mai târziu artista a devenit mamă, după ce a adus-o pe lume pe Sofia Maria.

Micuța cu ochi verzi și păr blond a crescut și s-a transformat într-o domnișoară superbă. Mai mult decât atât, Sofia pare să fi moștenit talentul mamei sale.

În 2021, în perioada sărbătorilor de iarnă, Andreea a lansat „Colinde de Crăciun”, alături de fetița sa, iar mai nou Sofia a intrat în proiectul pus la cale de mama sa și de trupa The Mood. Momentul i-a cucerit și pe fanii Andreei care le-au copleșit pe cele două cu mesaje.

„Un cântec de suflet despre cum ar trebui să arate supereroul din viața noastră! Să apară de undeva, să pună cerul în palma fiecărei fetițe, adolescente, mame, bunici. Vrem să fim ocrotite chiar dacă uneori părem femei neclintite în fața tuturor grijilor”, a transmis Andreea Bănică pe contul personal de Instagram.

Artista este mai discretă atunci când vine vorba despre cei doi copii, însă, aceasta a făcut o excepție și a dezvăluit câteva detalii despre relația pe care o are cu fiica ei Sofia, care pare să îi calce pe urme mamei sale.

Andreea Bănică, un gest surprinzător

Andreea Bănică a povestit că i-a făcut chiar și un card fiicei sale, semn că are încredere în ea pentru a-i da acces la partea financiară.: „Da, Sofia are un card, pe care i l-am făcut.

Noi știm foarte bine ce bani are pe el, când are nevoie cere, ne sună, vreau și eu bani. Nu este o fetiță cheltuitoare, nu cere multe lucruri, chiar e un copil echilibrat deocamdată.

Este cardul ei, are acces tot timpul, ea știe foarte bine cum își cheltuiește banii. I-am spus să aibă grijă, să știe ceea ce cheltuiește, să vadă ce, pe cât, cum, să nu cheltuiască așa, pentru că banii nu cad din cer, banii se muncesc.

Nu are o sumă lunar, pentru că nu este un copil cheltuitor. Are nevoie de bani pentru școală, să-și ia mâncare la școală, cartelă de metrou, merge la o onomastică, dar tot eu îi iau cadouri, este cumpătată, are grijă de bani”, a spus vedeta pentru

Singura relație a Andreei Bănică a fost cea cu Lucian Mitrea, pe care l-a cunoscut în clasa a zecea și cu care s-a căsătorit în 2008. În 2009 a adus pe lume primul copil al cuplului, o fetiță pe nume Sofia, iar în 2016 i-a dăruit soțului ei și un fiu, Noah.