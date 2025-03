Andreea Bănică și-a îngrijorat fanii cu ultima postare de pe rețelele de socializare. Cum s-a fotografiat artista

, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a publicat recent pe pagina sa personală de Instagram o imagine cu care și-a îngrijorat fanii. Artista s-a fotografiat în timp ce avea ochii umflați de plâns.

Andreea Bănică a dat dovadă de transparență față de fanii săi din mediul online, împărtășind cu aceștia atât momentele frumoase, cât și cele mai puțin frumoase prin care trece. De această dată însă, cântăreața nu a dezvăluit și detalii legate de motivul care i-a provocat suferință.

„Am plâns ceva…”, a scris cântăreața în dreptul imaginii publicate pe contul său personal de Instagram, la secțiunea InstaStory, potrivit .

Urmăritorii săi așteaptă acum ca vedeta să povestească prin care a trecut ce a pățit, atunci când se va simți pregătită să facă acest lucru.

Andreea Bănică s-a accidentat la schi

Recent, Andreea Bănică s-a accidentat la mână în timp ce era la schi, iar medicii i-au recomandat să stea în repaus timp de câteva săptămâni.

„Când mergi la , dar cazi ca prostul din alte motive și ajungi cu mâna în orteză. De 2 săptămâni mă chinui cu o mână care nu este funcționala și fără menajeră. Primele zile mi-a fost foarte greu sa accept, dar am inteles ca nu am ce sa fac. Faptul ca am început fizioterapia si ca m-au mai lasat durerile m-a făcut să sper că mă voi recupera mai repede. Lucian mă ajuta mult și asta este foarte important.

Răspunsul este, da, uneori simt și eu că nu mai pot și vreau liniște! Caut să fac ce îmi place și mă relaxează. De mult nu am mai avut o perioadă așa de grea… Frustrant să nu poți face nimic. Un accident… și mâna dreaptă în repaus 3 săptămâni! Fizioterapie zilnic… Nu mai zic că nu pot dormi așa”, a transmis artista, cu câteva zile în urmă.