Tiago, fiul Andreei și a lui Cabral Ibacka, nu contenește din a-și surprinde părinții cu replici savuroase. De curând, Andreea a decis să împărtășească cu fanii săi un dialog amuzant pe care l-a avut cu fiul ei.

Ce problemă „urgentă” avea fiul Andreei Ibacka de rezolvat

Într-o zi, când s-a dus să-l ia de la grădiniță pe Tiago, Andreea Ibacka a avut parte de o primire neobișnuită. Vedeta a înțeles imediat că se întâmplase ceva, iar băiețelul nu a ținut-o mult în suspans. I-a explicat rapid că una dintre jucăriile sale preferate rămăsese în buzunarul unui prieten.

„Ajung ieri să-l iau pe fii-miu de la grădi şi cum intru pe poartă îmi fuge în întâmpinare tare preocupat. Avea o «urgență majoră»…

Să plecăm direct la colegul Vladimir acasă, să-i recuperăm degrabă un omuleț Ninjago rămas la el.

Îi explic copilului că se va rezolva a doua zi (fără vizite la domiciliu) şi dau mesaj pe grupul de părinți.

Tiago Ibacka e în etapa Ninjago, nu poate să doarmă de grija omuleților pe care abia ce i-a primit la aniversarea lui de acum câteva zile şi îi ia cu el peste tot (chiar peste tot)…”, și-a început Andreea Ibacka .

Cum a ajuns jucăria lui Tiago la prietenul său

Însă, se pare că însuși Tiago plasase jucăria mult iubită în buzunarul colegului său. Curioasă de ce a acționat fiul său astfel, mai ales că știa cât de atașat este de figurine sale, Andreea Ibacka nu a ezitat să îl întrebe. Răspunsul micuțului a fost pe cât de logic, pe atât de amuzant: mama lui nu îl îmbrăcase „cu ”.

„Aşa că mare mi-a fost mirarea să aflu cu ocazia aceasta că precis fii-miu îl vârâse conştient pe Ninjago (jucăria de acasă) în buzunarul colegului. Îi cer curioasă mai multe detalii şi îmi explică ce strategie bună a fost, precis pentru ca alți copii să nu i-l ia.

Andreea: «Bine, bine, dar de ce nu l-ai ascuns în propriile buzunare, zic?!»

Tiago: «Simplu, fiindcă m-ai îmbrăcat fără buzunare, mama!»

Aşa este, cu cei mici totul e simplu, transparent, fără ascunzișuri. Noi îi complicăm.

Iar etapa aceasta e «perlelor” e delicioasă, promit să-mi fac un jurnal cu toate”, și-a încheiat vedeta postarea.