Andreea Ibaka, la două luni după accidentul de motocicletă: „Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina". Cum se simte soția lui Cabral

Andreea Ibaka, la două luni după accidentul de motocicletă: „Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina”. Cum se simte soția lui Cabral

08 oct. 2025, 09:13
Andreea Ibaka, la două luni după accidentul de motocicletă: „Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina”. Cum se simte soția lui Cabral
Cuprins
  1. Andreea Ibaka, două luni mai târziu
  2. „Credeam că n-o să-i mai văd”
  3. Cu două luni în urmă

Andreea Ibaka, soția lui Cabral, a vorbit despre starea ei de sănătate la două luni după accidentul de motocicletă. Aceasta încă face recuperare, iar fizic se simte mai bine. Cu toate acestea, impactul emoțional a fost atât de puternic astfel încât aceasta spune că încă retrăiește acele momente terifiante.

Andreea Ibaka, două luni mai târziu

„Deşi încă mă dor coastele şi fac recuperare pentru mâna stângă – n-aveam timp nici să respir, dar pentru așa prioritate, cotul rupt… mi-am mai găsit 2-3 ore pe zi, fac fizioterapie și kinetoterapie –, sunt liniștită la gândul că mi-am recăpătat mobilitatea în foarte mare proporție”, a spus Andreea Ibaka, pentru Viva.

„Slavă Domnului că nu a fost mai rău! Având în vedere că am zburat 4-5 metri de la locul accidentului și am căzut pe asfalt… urmările puteau fi mult mai grave. Se pare că am aterizat binișor, instinctiv m-am rostogolit la impactul cu solul, ceea ce a diminuat viteza cu care am fost aruncată de pe motor”, a adăugat.

„Credeam că n-o să-i mai văd”

„Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina care ne-a tăiat calea. A urmat saltul meu peste Cabral, peste motor, peste mașina perpendiculară pe șosea. A fost scurt, dar nu știu cum se face că am avut timp de multe gânduri. Cele mai importante, legate de copiii mei, credeam inițial că n-o să-i mai văd”, a mărturisit soția lui Cabral.

„Sigur că am realizat mai mult ca oricând că se poate întâmpla ceva catastrofal la o simplă plimbare de 30 minute prin oraș, chiar dacă mergi regulamentar. Nu m-am mai urcat pe motor de atunci”, a adăugat aceasta.

Cu două luni în urmă

Cabral și Andreea Ibaka se aflau pe motocicletă, la plimbare. Cei doi au fost implicați într-un accident rutier produs pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, în centrul Bucureștiului.

Incidentul a avut loc după ce un bărbat de 71 de ani, aflat la volanul unei mașini, a schimbat banda fără să se asigure corespunzător și a acroșat motocicleta pe care se aflau cei doi, conform România Tv.

