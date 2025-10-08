Andreea Ibaka, soția lui Cabral, a vorbit despre starea ei de sănătate la două luni după accidentul de motocicletă. Aceasta încă face recuperare, iar fizic se simte mai bine. Cu toate acestea, impactul emoțional a fost atât de puternic astfel încât aceasta spune că încă retrăiește acele momente terifiante.
„Deşi încă mă dor coastele şi fac recuperare pentru mâna stângă – n-aveam timp nici să respir, dar pentru așa prioritate, cotul rupt… mi-am mai găsit 2-3 ore pe zi, fac fizioterapie și kinetoterapie –, sunt liniștită la gândul că mi-am recăpătat mobilitatea în foarte mare proporție”, a spus Andreea Ibaka, pentru Viva.
„Slavă Domnului că nu a fost mai rău! Având în vedere că am zburat 4-5 metri de la locul accidentului și am căzut pe asfalt… urmările puteau fi mult mai grave. Se pare că am aterizat binișor, instinctiv m-am rostogolit la impactul cu solul, ceea ce a diminuat viteza cu care am fost aruncată de pe motor”, a adăugat.
„Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina care ne-a tăiat calea. A urmat saltul meu peste Cabral, peste motor, peste mașina perpendiculară pe șosea. A fost scurt, dar nu știu cum se face că am avut timp de multe gânduri. Cele mai importante, legate de copiii mei, credeam inițial că n-o să-i mai văd”, a mărturisit soția lui Cabral.
„Sigur că am realizat mai mult ca oricând că se poate întâmpla ceva catastrofal la o simplă plimbare de 30 minute prin oraș, chiar dacă mergi regulamentar. Nu m-am mai urcat pe motor de atunci”, a adăugat aceasta.
Cabral și Andreea Ibaka se aflau pe motocicletă, la plimbare. Cei doi au fost implicați într-un accident rutier produs pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, în centrul Bucureștiului.
Incidentul a avut loc după ce un bărbat de 71 de ani, aflat la volanul unei mașini, a schimbat banda fără să se asigure corespunzător și a acroșat motocicleta pe care se aflau cei doi, conform România Tv.