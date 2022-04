Andreea Mantea se confruntă cu noi probleme de sănătate. Bruneta a vorbit despre momentele grele prin care trece: Mă umflu toată

Andreea Mantea se confruntă cu noi probleme de sănătate. Bruneta a vorbit recent de erupțiile care i-au apărut pe piele și le-a explicat fanilor motivul pentru care erupțiile se umflă.

Prezentatoarea de la Kanal D este o carte deschisă, iar recent a vorbit în tabloide este Fanii au remarcat că Andreea Mantea are niște erupții cutanate așa că vedeta a lămurit totul și a mărturisit că se confruntă cu o alergie. Mai multe imagini, în galeria foto de

Andreea Mantea are probleme de sănătate. Ce aliment i-a fost complet interzis

Prezentatoarea a vorbit despre „bubele” pe care fanii le văd uneori în fotografiile și clipurile postate pe Instagram. Deși inițial s-a crezut că vedeta are acnee, bruneta a explicat că, de fapt, suferă de o alergie, ea fiind cauza principală a problemelor.

„Am ajuns să fiu alergică la ceapă, destul de tare. Nu mai știu când am mâncat ultima dată ceapă. Pe fața mea sunt niste bubițe, au fost foarte mari, toate 3. A mai rămas una mai măricică, nu sunt coșuri, sunt bube. Și am și pe spate, și pe mâini, pentru că eu știu la ce sunt alergică și cu toate astea mă încăpățânez”, a povestit ea pentru

Totodată, vedeta de la Kanal D a povestit că ceapa nu este singurul aliment la care are alergie.

„Sunt alergică la pește și fructe de mare. Eu, care sunt disperată după sushi… Mă rog, am fost. Mănânc de toate, dar sunt câteva lucruri la care sunt alergică: ceapă, pește și fructe de mare, dude, cireșe.

Cele mai grave astea sunt. Dude nu mâncam oricum… Dar la dude am o alergie… Cică e de rău, rău. Și cu toate astea mai încalc din când în când pentru a-mi face o mică plăcere. Pentru a-mi face pofta… Asta pățesc. Dar trec toate, încet, încet”, a mărturisit Andreea Mantea.

Cum își rezolvă Andreea Mantea problemele de sănătate

Ceapa se pare că este marele ei dușman, dar recunoaște că uneori, indiferent de circumstanțe, vedeta mai consumă acest aliment. Totuși, bruneta de la Kanal D urmează un tratament pentru alergii, iar astfel reușește să își țină „umflăturile” sub control.

„Am o afecțiune destul de urâțică care nu o să dea înapoi niciodată, din contră, se dezvoltă. O pot stopa foarte greu, iar pentru tot restul vieții trebuie să iau 9 pastile pe zi, dimineața și seara, în total 9! 10, iartă-mă. Mă rog sunt 9, că una provoacă o somnolență fantastică și pentru mine sunt 9, aia a 10 nu mă mai interesează. Am fost foarte cuminte vreo doi ani, după care m-am oprit”, a mai povestit ea.