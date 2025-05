Andreea Marin, despre „Surprize, surprize”: „Îmi aduc aminte când am căzut pe scări de sus până jos”. Ce spune despre acel moment

a vorbit despre perioada „Surprize, surprize”. Aceasta și-a amintit de momentul în care a pe scări, .

Amintiri de la „Surprize, surprize”

„Îmi aduc aminte când am căzut pe scări de sus până jos, la emisiune, chiar de 1 aprilie. Scara era nouă, decorul nou, pantofii din picioarele mele… tot noi! Am venit pe o scară spirală de sus până jos. Am avut norocul că am reuşit să rămân cu mâna pe balustradă! Când am ajuns jos, s-a întâmplat ceva extraordinar! Am privit spre sală şi toţi spectatorii mă aşteptau aşa, cu braţele deschise, să mă prindă! Aceasta a fost reacţia lor, să mă ajute. Puteau să stea şi să râdă, dar nu s-a întâmplat!”, a povestit Andreea Marin, pentru Cancan.

În acele momente, aceasta a decis să trateze situația cu umor, deși „nu a fost ușor”.

„M-am ridicat şi am spus că aceasta a fost prima surpriză a serii şi aceasta, prima minciună de 1 aprilie. Am avut prezenţă de spirit, chiar dacă nu vreau să îţi spun cum îmi tremura inima. Îmi tremurau şi picioarele. Nu a fost uşor. A fost simpatic, după atâţia ani râd, chiar dacă atunci nu a fost deloc uşor”, a adăugat Andreea Marin.